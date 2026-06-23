Bố tử vong, con mất tích khi tắm biển

Sáng 23.6, thông tin từ UBND xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm một thiếu niên mất tích khi tắm biển tại bãi biển Xuân Thành, sau khi người bố đi cùng được phát hiện đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của cháu T. ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 22.6, người dân ở xã Tiên Điền trong lúc tắm biển đã phát hiện thi thể một người đàn ông, có mang áo phao, dạt vào bờ thuộc bãi biển Xuân Thành.

Nạn nhân là ông Nguyễn Trọng P. (54 tuổi, ngụ P.Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, ông P. tử vong nghi do đột quỵ trong quá trình tắm biển.

Quá trình làm việc với người thân của nạn nhân, cơ quan chức năng nắm được thông tin ông P. đi tắm biển cùng con trai là Nguyễn Trọng T. (13 tuổi). Tuy nhiên, đến thời điểm gia đình nhận được thông tin ông P. gặp nạn, T. vẫn chưa về nhà và đang mất tích.

Ngay lập tức, chính quyền xã Tiên Điền cùng các lực lượng vũ trang đã triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Công tác tìm kiếm tung tích cháu T. đang được triển khai tại khu vực biển Xuân Thành.