Tìm kiếm thiếu niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Kê Gà

Trưa 16.6, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền xã Tân Thành tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm một nam du khách mất tích khi tắm biển Kê Gà.

Theo thông tin từ Công an xã Tân Thành, khoảng 18 giờ ngày 15.6, em T.H.T (SN 2011, ở tỉnh Tây Ninh) cùng bạn xuống tắm biển tại bãi biển của khu du lịch Edensi Resort thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành.

Trong lúc tắm biển, em T. không may bị sóng cuốn trôi và mất tích. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thành đã huy động lực lượng xuống hiện trường, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồn biên phòng Tân Thành cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng mùa này khá đông khách ẢNH: QUẾ HÀ

Các lực lượng tham gia tìm kiếm đã triển khai nhiều biện pháp rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc và vùng biển lân cận nhưng vẫn chưa tìm thấy em T.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục triển khai. Các đơn vị chức năng đang huy động thêm phương tiện và nhân lực để mở rộng phạm vi tìm kiếm, với hy vọng sớm tìm được nạn nhân.

Khu vực biển Kê Gà từng xảy ra tình trạng du khách đến tham quan, tắm biển bị sóng biển cuốn trôi hoặc bị đuối nước. Lực lượng chức năng cảnh báo du khách, nhất là các em học sinh không được tự ý tắm biển khi không có lực lượng cứu hộ.