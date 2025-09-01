Lâm Đồng: Hồn biển Kê Gà, suối nóng Bưng Thị tạo cú hích mới cho phát triển

Cuối tháng 7 vừa qua, đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dẫn đầu cùng 4 phó chủ tịch tỉnh, 7 giám đốc sở, ngành và nhiều cán bộ chuyên môn đã có chuyến khảo sát tại khu rừng Bưng Thị (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, xã Tân Thành, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ).

Nhân viên bảo vệ rừng Tà Kóu biểu diễn luộc trứng từ suối nước nóng Bưng Thị cho đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng xem ẢNH: QUẾ HÀ

Tại đây, đoàn công tác bất ngờ khi "mục sở thị" nguồn suối nước nóng tự nhiên phun trào lên tới 90 độ C, gần như còn nguyên sơ, chưa được khai thác. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, nếu được đầu tư khai thác và bảo vệ tốt, nơi đây sẽ mở ra triển vọng phát triển một sản phẩm du lịch độc đáo có cả biển, rừng và văn hóa tâm linh, đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội phía đông - nam tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác do chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu khảo sát suối nước nóng Bưng Thị, chiều 26.7.2025 ẢNH: QUẾ HÀ

Kê Gà - hồn biển của làng chài Tân Thành giàu văn hóa

Tân Thành vốn nổi tiếng là làng chài lâu đời của H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ, nơi đây hội tụ lớp cư dân di cư từ nhiều vùng ven biển Trung bộ. Làng chài Tân Thành giàu truyền thống văn hóa biển đặc trưng, tiêu biểu nhất là tín ngưỡng thờ cá Ông, cùng nhiều tập tục hải lễ gắn chặt với đời sống ngư dân.

Ở vạn Văn Phong, nơi thờ cúng cá Ông của làng chài Tân Thành còn lưu giữ sắc phong từ thời vua Khải Định. Theo ông Diệp Minh Hùng, người phụ trách thờ cúng ở vạn Văn Phong (tức làng chài Tân Thành) thì năm thứ 9 đời vua Khải Định (1916 - 1925) nhà vua đã ban cho ngư dân làng chài này sắc phong ghi nhận công trạng cứu hộ "ông Nam Hải" trên biển Kê Gà.

Làng biển Tân Thành, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: Q.H

Làng chài Tân Thành ngay bên cạnh ngọn hải đăng Kê Gà ẢNH: QUẾ HÀ

Không chỉ giàu truyền thống văn hóa, làng chài Tân Thành còn nổi tiếng bởi có ngọn hải đăng Kê Gà, được người Pháp xây dựng từ năm 1899, đến nay là ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á còn hoạt động.

Ngọn hải đăng Kê Gà không chỉ là "đèn thần" dẫn lối cho hàng nghìn tàu thuyền, mà còn là "hồn biển" của Tân Thành. Từ bao đời, ngọn đèn biển này đã chứng kiến bao chuyến ra khơi, bao đời người bám biển. Trong chiến lược phát triển du lịch sắp tới, ngọn hải đăng Kê Gà vẫn sẽ là điểm nhấn độc đáo, vừa mang giá trị lịch sử, vừa khơi gợi niềm tự hào truyền thống văn hóa biển lâu đời nơi đây.

Suối nóng Bưng Thị - tài nguyên vô giá chưa khai thác

Nằm không xa hải đăng Kê Gà, khu rừng Bưng Thị lại ẩn chứa một báu vật tự nhiên, đó là suối nước nóng tự phun trào với nhiệt độ lên tới gần 90 độ C. Nguồn nước này hiện còn nguyên sơ, chưa được đầu tư khai thác. Đây chính là điều khiến Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và đoàn công tác bất ngờ trong chuyến khảo sát. Tại cuộc khảo sát của UBND tỉnh Lâm Đồng (ngày 26.7), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (nguyên Bí thư Huyện ủy H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ ) cho biết, nguồn nước suối nóng Bưng Thị đã được lấy đi phân tích, cho thấy có nhiều chất khoáng rất tốt cho sức khỏe con người. Trước đây đã có nhiều nhà đầu tư muốn khai thác suối nước nóng Bưng Thị, nhưng chưa hội đủ các điều kiện cần thiết, nên UBND tỉnh Bình Thuận cũ chưa chấp thuận đầu tư. Do vậy, đến nay toàn khu vực này còn khá hoang sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khảo sát biển Tân Thành, ngày 26.7 ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng, suối nước nóng Bưng Thị như một "báu vật" mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Ông Mười khẳng định, nguồn nước nóng Bưng Thị nếu được bảo vệ, khai thác đúng hướng có thể phát triển thành khu nghỉ dưỡng sinh thái - trị liệu.

Hiện nay, đã có một nhà đầu tư trình đề xuất lên UBND tỉnh Lâm Đồng xin toàn bộ khu vực này để triển khai dự án du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, chữa bệnh, gắn liền với cảnh quan rừng núi và hệ sinh thái tự nhiên.

Tuyến đường ĐT 719B nối QL1 với biển Kê Gà ẢNH: QUẾ HÀ

Chùa Tà Kóu - điểm tựa tâm linh phát triển xanh

Ngay gần Bưng Thị là chùa Tà Kóu (còn gọi Tà Cú), một trong những quần thể chùa núi lâu đời và nổi tiếng bậc nhất khu vực. Tại đây, du khách có thể đi cáp treo lên núi ngắm tượng Phật Thích Ca nằm, dài 49m, cao 11m, được công nhận là tượng Phật nằm dài nhất Đông Nam Á. Nhiều năm qua, chùa Tà Kóu là điểm đến tâm linh của hàng trăm ngàn phật tử và du khách thập phương mỗi năm. "Báu vật" chùa Tà Kóu có đóng góp rất lớn cho ngân sách, cũng như an sinh xã hội của H.Hàm Thuận Nam trước đây.

Giải chạy bộ chinh phục núi Tà Kóu diễn ra vào mùng 7 tết âm lịch hằng năm ẢNH: QUẾ HÀ

Nếu kết hợp giữa "hồn biển" Kê Gà, suối nóng Bưng Thị và chùa Tà Kóu không chỉ đem lại giá trị du lịch nghỉ dưỡng - tâm linh, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, tạo dấu ấn khác biệt cho vùng biển Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận nhận định, sự kết nối ba yếu tố: "hồn biển" Kê Gà, suối nước nóng trong rừng Bưng Thị và chùa Tà Kóu tâm linh, sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch toàn diện, hiếm nơi nào có được như vùng đất xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Chùa núi Tà Kóu ở độ cao 649m so với mực nước biển ẢNH: QUẾ HÀ

"Đến đây, du khách có thể ngắm bình minh trên biển Kê Gà, buổi trưa tắm suối nóng Bưng Thị giữa rừng, buổi chiều viếng chùa Tà Kóu, chiêm bái tượng Phật nằm khổng lồ, rồi lại trở về làng chài Tân Thành ăn hải sản thì tuyệt vời", Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận ví von.

Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, việc khai thác những lợi thế đặc trưng như Kê Gà, suối nóng Bưng Thị và chùa Tà Kóu có ý nghĩa chiến lược và quan trọng trong không gian phát triển mới. Nó không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, mà còn kéo theo đầu tư hạ tầng, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.