Cứu sống cụ bà 84 tuổi ngưng tim, ngưng thở khi tắm biển ở Nha Trang

Ngày 4.6, Đội Cứu hộ bãi biển Nha Trang, thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, vừa kịp thời cứu sống cụ bà 84 tuổi bị ngưng tim, ngưng thở khi đang tắm biển tại khu vực Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, cụ bà (ở phường Bắc Nha Trang) đang tắm biển thì đột ngột bất tỉnh, nằm sấp trên mặt nước. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Minh Bình, nhân viên đội cứu hộ, nhanh chóng bơi ra tiếp cận, đưa cụ bà vào bờ.

Cụ bà được đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe ẢNH: T.L

Lúc này, cụ bà trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tím tái, sùi bọt mép. Anh Bình lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo và dùng các biện pháp sơ cứu tại chỗ. Hơn 10 phút sau, cụ bà dần tỉnh lại, da hồng hào, có nhịp tim trở lại. Ngay sau đó, xe cứu thương đưa cụ bà đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Lãnh đạo Đội Cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết sức khỏe cụ bà đã ổn định hơn và đang tiếp tục được theo dõi y tế. Đây là một trong những trường hợp cấp cứu thành công điển hình nhờ lực lượng cứu hộ thường trực tại các bãi biển khu vực Nha Trang.

Qua sự việc, lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân và du khách, nhất là người cao tuổi, cần chú ý sức khỏe bản thân, không nên tắm biển một mình và luôn tuân thủ các quy định an toàn tại bãi biển, đặc biệt vào thời điểm thời tiết diễn biến khó lường.