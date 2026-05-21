Sức khỏe

Cứu bé trai 11 tuổi ngưng thở do rắn cắn

Gia Bách
21/05/2026 17:29 GMT+7

Bị rắn cắn, bé trai 11 tuổi nhập viện trong tình trạng ngưng thở. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, thở máy và truyền kháng nọc để cứu bệnh nhi.

Ngày 21.5, ông Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cứu sống bệnh nhi bị rắn cắn, nhập viện trong tình trạng ngưng thở.

Bệnh nhi là N.G.H (11 tuổi, ở ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm, Cà Mau). Khoảng 16 giờ ngày 18.5, trong lúc ngồi chơi phía sau nhà, H. bất ngờ bị một con rắn cắn, sau đó vết cắn sưng nề và em than đau.

Chân bệnh nhi H. bị rắn cắn

Thay vì đến cơ sở y tế, người nhà lại đưa bé đến phòng khám tư để điều trị. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm nên sau đó H. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước.

Tại đây, bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu nặng như tăng tiết đàm, sụp mí mắt, suy hô hấp tăng dần rồi ngưng thở hoàn toàn. Các bác sĩ đã khẩn cấp đặt ống nội khí quản và chuyển ngay lên Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau lúc 1 giờ ngày 19.5.

"Liệt mi, khò khè đàm là dấu hiệu rất nặng nên bệnh viện cho thở máy và truyền kháng huyết thanh, kháng nọc rắn. Rất may, sau 2 ngày điều trị tích cực, em H. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời, ăn uống khá và vết cắn giảm sưng nề", lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thông tin.

Tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, cắt rạch vết cắn, hút nọc độc

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thúy Hằng, Trưởng khoa Cấp cứu Nhi Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ vui chơi ở khu vực vườn tược, đồng ruộng, bụi rậm; đồng thời hướng dẫn trẻ nhận biết nguy hiểm và báo ngay cho người lớn khi bị rắn cắn hoặc có dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Hằng cũng lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý xử trí bằng các mẹo dân gian như đắp lá cây, cắt rạch vết cắn, hút nọc độc… vì dễ làm vết thương nhiễm trùng và đánh mất "thời gian vàng" để cấp cứu.

Khi nghi ngờ trẻ bị rắn độc cắn, người nhà cần bình tĩnh sơ cứu đúng cách bằng cách cố định vùng bị rắn cắn, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh, đặt vùng bị cắn thấp hơn tim, không băng garo quá chặt, không chích rạch vết thương và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Đắp thuốc để 'hút độc' do rắn cắn, người đàn ông sốc phản vệ nguy kịch

Anh N.V.P (36 tuổi, ở Tây Ninh) bị rắn cắn khi đang dọn dẹp bụi chuối sau vườn. Vết thương ở cổ chân trái xuất hiện 2 dấu răng rõ rệt kèm cảm giác đau buốt.

