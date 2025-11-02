Chờ những tuyến đường xanh

Như Thanh Niên đề cập, là nơi có làn ưu tiên cho xe đạp đầu tiên ở Hà Nội, tuyến đường dài 2,3 km ven sông Tô Lịch, từ cầu Mọc (P.Thanh Xuân) đến cầu Yên Hòa (P.Cầu Giấy) được kỳ vọng sẽ góp phần hướng tới hệ thống giao thông xanh cho thủ đô. Thế nhưng sau gần 2 năm triển khai, tuyến đường này rơi vào cảnh đìu hiu.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, số người đạp xe ở đây gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đường Láng bên cạnh có nhiều trạm thuê xe đạp công cộng, nhưng ít người sử dụng.

Trước đó, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội (nay là Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết sẽ nghiên cứu để tiếp tục tổ chức tuyến đường ưu tiên cho xe đạp tại những nơi đủ điều kiện.

Tại TP.HCM, dự kiến đầu năm 2026, làn đường riêng dành cho xe đạp sẽ được đưa vào hoạt động để thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải và kết nối nhiều phương tiện công cộng.

Nhiều bạn trẻ sử dụng xe đạp để tham quan, ngắm cảnh tại khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều chuyên gia giao thông nhận định, việc tuyến đường có làn ưu tiên cho xe đạp dọc sông Tô Lịch chưa phát huy hiệu quả không chỉ do bất cập trong thiết kế hay môi trường mà còn do văn hóa đạp xe chưa được hình thành trong đời sống đô thị Hà Nội. Nếu muốn phát triển bền vững, thành phố cần tổ chức lại hệ thống phân cấp giao thông, tách rõ đường cho ô tô, xe máy và xe đạp.

Câu chuyện quy hoạch những làn đường riêng cho xe đạp ở các đô thị lớn đón nhận nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc (BĐ) Thanh Niên.

Chưa đủ tiện lợi

Nhận xét về tình trạng "đìu hiu" của tuyến đường xe đạp đầu tiên ở Hà Nội, BĐ longbd1955 nêu ý kiến: "Cần chọn đúng thời điểm để phát triển xe đạp công cộng hoặc quy hoạch đường dành riêng cho xe đạp. Theo tôi, chỉ khi hạn chế được xe máy, lượng xe lưu thông trên đường phố giảm, lúc đó xe đạp mới lên ngôi".

BĐ Trường Lưu cho rằng để tạo thành một thói quen thì thói quen đó phải được xây dựng từ những điều tiện lợi: "Chờ đến khi các tuyến đường dành riêng cho xe đạp thực sự đi vào hoạt động, kết nối đầy đủ các nút giao thông, thì người dân tự khắc sử dụng xe đạp trong di chuyển mỗi ngày". BĐ Đinh Đức Điển phân tích thêm: "Giao thông lộn xộn với xe máy ken đặc ngoài đường, nắng nóng, cây xanh thiếu, đạp xe đạp vã hết cả mồ hôi mới vào tới văn phòng làm việc, làm sao mà đáp ứng nhu cầu tiện lợi?".

Cả mô hình "xe đạp công cộng, xe đạp du lịch" vốn được ca ngợi thời gian đầu, nay cũng đang chờ các cú hích mới. BĐ Thuy Le nhận xét: "Tôi nhớ từ năm 2021, khi những trạm xe đạp công cộng đầu tiên xuất hiện ở trung tâm TP.HCM, tôi đã háo hức trải nghiệm. Thế nhưng sau gần 4 năm triển khai, hình ảnh người dân đạp xe quanh trung tâm nay đã thưa vắng. Xe đạp công cộng chưa đủ tiện lợi để sử dụng như một phương tiện giao thông công cộng".

Hình thành thói quen mới

Đa số BĐ thống nhất ý kiến cần sớm quy hoạch những tuyến đường xanh dành riêng cho xe đạp mới hình thành được thói quen sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông công cộng.

Tuy nhiên, không ít BĐ bày tỏ băn khoăn. BĐ yeupn2002 nhận xét: "Đường gộp chung làn các loại xe mà còn kẹt cứng, hạ tầng đâu mà làm đường riêng cho xe đạp?". Đáp lời, BĐ Tran The nêu: "Về lâu dài, cần tổ chức làn xe đạp riêng, áp dụng đồng bộ các giải pháp hạn chế, giảm dần số lượng xe máy trong nội đô, kết nối các bãi giữ xe, các tuyến metro khắp thành phố... Đúng là một bài toán quy hoạch đô thị rất lớn, nhưng không hề bất khả thi".

BĐ duc tri nguyen đề xuất một giải pháp: "Trước tiên vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu gương đi làm bằng xe đạp, xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Dần dà, những hình ảnh này sẽ lan tỏa, nhân rộng thành thói quen".