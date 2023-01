Cho “nợ” đăng kiểm để giải tỏa ùn tắc?

Xếp hàng xuyên tết dương lịch chờ đăng kiểm

Sáng 3.1, ngày chính thức làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, lượng xe đổ dồn đi kiểm định nhanh chóng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) trên địa bàn TP.HCM. Tại TTĐK 50-04V (P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), số lượng xe xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài từ đường nội bộ ra đến tận đường Nguyễn Thị Định.

Tài xế P.M.Đ, điều khiển xe tải nhẹ biển số 51D-340.xx, cho hay: “Tôi đến xếp hàng từ sáng sớm nhưng vẫn chưa được vào bên trong. Địa điểm đăng kiểm này chủ yếu dành cho xe tải và xe đầu kéo nên không gian bị chiếm dụng khá nhiều, lại ồn ào, bụi bặm. Tài xế như tôi phải ở trong xe đóng chặt cửa. Xe tôi được sử dụng liên tục để chở hàng hóa, thực phẩm vào dịp cao điểm cuối năm, vì vậy công ty bắt buộc tôi phải đăng kiểm cho xong để tiếp tục làm việc. Hôm nay thời tiết TP.HCM lại nắng nóng, ngồi chờ đợi để nhích xe từng chút như thế này không khác gì cực hình”.

Thực tế, từ 0 giờ ngày 2.1, chúng tôi đã ghi nhận khá đông tài xế đứng, ngồi chờ trạm mở cửa. “Mỗi ngày TTĐK 50-04V chỉ tiếp nhận hơn 100 hồ sơ, chưa kể các xe bị rớt hôm trước được ưu tiên đi kiểm định lại. Vì vậy, ai nhanh tay nộp hồ sơ trước thì mới được lấy số chờ đóng tiền kiểm định, ai chậm hơn thì phải tiếp tục chờ đợi đến hôm sau. Tết dương lịch tôi chỉ được nghỉ đúng 1 ngày, từ sáng sớm 2.1 tôi đã vào xếp hàng chờ đăng kiểm”, tài xế xe du lịch biển số 51D-060.xx cho biết.

Đồng cảnh ngộ, tài xế Trần Văn Lập, ngụ H.Nhà Bè (TP.HCM), kể: “Trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, tôi đã đến đây đăng kiểm nhưng bị rớt vì một số lỗi, do đó tôi tranh thủ những ngày nghỉ để đi khắc phục lỗi. Tới sáng 2.1 đã phải đến xếp hàng để kiểm định. So với mấy hôm trước thì đến nay tình hình ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn. Lượng ô tô, xe tải, xe đầu kéo đổ dồn về kiểm định tăng cao. Đặc biệt ở đây xe tải nhiều nên xoay trở, quay đầu xe hết sức khó khăn”.

Tại TTĐK 50-08D trên đường TA28 (P.Thới An, Q.12), đoàn xe nối đuôi kéo dài hơn 2 km từ cổng TTĐK ra đến đường Lê Thị Riêng, cản trở việc ra vào nhà dân. Bên trong khu vực đăng kiểm, dù diện tích khá rộng nhưng ngay từ sáng sớm, lượng xe tải, xe cá nhân và các loại xe chuyên dụng khác đã tập trung đông nghẹt. Nhân viên bảo vệ làm công việc điều tiết lưu thông tại đây cho biết theo lịch nghỉ Tết dương lịch thì TTĐK này tạm nghỉ 3 ngày, nhưng đến 2.1 đã nhận được thông báo tiếp tục hoạt động. Do nhiều tài xế chưa biết thông tin nên 2.1 xe đến đăng kiểm rất thông thoáng. Sáng 3.1 thì xe đổ về rất nhiều, khiến việc điều tiết rất khó khăn. Theo thông báo do ông Trần Việt Hùng - Giám đốc TTĐK 50-08D ban hành, do lượng xe đến đăng kiểm quá đông nên trung tâm không nhận hồ sơ kiểm định trước mà phát số thứ tự trong bãi cho đến khi nhận đủ số lượng.

Tạm thời lùi thời hạn đăng kiểm

Sau thời gian lực lượng công an ra quân quyết liệt, tính đến 3.1, trên địa bàn TP.HCM chỉ còn 10 TTĐK còn hoạt động, trong đó có 1 chi nhánh tại đường Hồng Hà (Q.Tân Bình) diện tích và công suất khá nhỏ, 1 trung tâm tại Q.7 đang xin ngừng hoạt động do sắp hết thời hạn thuê mặt bằng.

Thực tế, lo ngại lớn nhất của các bác tài lúc này không chỉ là xếp hàng mỏi mòn chờ tới lượt bốc số, đăng kiểm mà còn là sợ trễ hạn, không được lưu thông, bởi thượng tá Nguyễn Văn Bình (Phó trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM) đã khẳng định với Thanh Niên: “Phương tiện lưu thông ngoài đường phải chấp hành đúng quy định của pháp luật. Nếu xe quá hạn đăng kiểm lưu thông gây tai nạn liên quan tới kỹ thuật thì lực lượng công an không chịu trách nhiệm được. Vì thế, sẽ không có linh động cho những trường hợp xe hết hạn đăng kiểm lưu thông trên đường dù có lý do đang đưa xe tới trạm đăng kiểm ở TP.HCM hay các tỉnh khác”.

PGS-TS Phạm Xuân Mai, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho rằng tình trạng ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay ngoài nguyên nhân số lượng trạm đăng kiểm hạn chế do nhiều trạm phải ngưng hoạt động vì phát hiện tiêu cực, còn có nguyên nhân do quy trình đăng kiểm bất hợp lý khiến số lượng phương tiện phải đi đăng kiểm tăng lên không cần thiết. Đơn cử, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, ô tô 2 năm mới phải đăng kiểm





1 lần, trong khi ở Việt Nam chu kỳ đăng kiểm là 1 năm hoặc 6 tháng tùy loại phương tiện. Bên cạnh đó, các phương tiện mới vừa mua về cũng phải đi đăng kiểm trong khi xe mới đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng theo các quy trình nghiêm ngặt của các hãng sản xuất ô tô. Nếu điều chỉnh lại được các quy định bất hợp lý này thì sẽ giảm thiểu được số lượng lớn phương tiện chen nhau xếp hàng chờ đăng kiểm hằng ngày.

Vì thế, TS Phạm Xuân Mai kiến nghị Bộ GTVT cần soạn thảo lại các quy định đăng kiểm theo các nước phát triển như chu kỳ đăng kiểm các loại xe khoảng 2 năm/lần, xe mới sản xuất (nhập hoặc mới sản xuất trong nước) thì đăng kiểm sau 3 - 4 năm cho lần đầu và 2 năm cho các lần tiếp theo. Các thiết bị đăng kiểm cũng phải được chuẩn hóa và số hóa để đảm bảo tính khách quan, tránh các tác động của con người vào kết quả kiểm định. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng thông qua các sửa đổi này, Bộ GTVT nên ban hành quy định tạm thời về đăng kiểm xe mới theo tinh thần trên, đồng thời tạm thời cho các chủ xe chưa kịp đăng kiểm lùi thời hạn thêm 6 tháng đến 1 năm để giãn số lượng phương tiện, giải tỏa ùn tắc cục bộ tại các trạm.

Nhiều phương tiện đổ về Đắk Nông đăng kiểm Ông Nguyễn Xuân Diện, Giám đốc Công ty CP đăng ký xe cơ giới Đắk Nông, cho biết khoảng 1 tuần trở lại đây, số phương tiện đến công ty đăng kiểm tăng đột biến. Công ty chỉ có 3 đăng kiểm viên, nên phải tăng ca, kể cả làm thêm thứ bảy mới đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân. “Theo quy định, mỗi ngày công ty kiểm định 60 phương tiện. Tuy nhiên, hiện xe đổ về đông nên chúng tôi tăng ca, số phương tiện đăng kiểm hiện từ 70 - 75 chiếc/ngày”, ông Diện thông tin và cho biết thêm nguyên nhân là một số TTĐK ở TP.HCM và một số tỉnh thành khác tạm ngưng hoạt động nên nhiều phương tiện từ TP.HCM, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước… đến công ty đăng kiểm. Xuân Lâm

“Nhiều người quen của tôi đi đăng kiểm, khi thắc mắc tại sao quy trình của Việt Nam khác với nước ngoài thì nhận được câu trả lời của các nhân viên đăng kiểm là “ô tô ở Việt Nam khác nước ngoài”. Tại sao phải khác? Việt Nam không phải nước sản xuất ô tô. Chúng ta nhập xe về dùng, nhập công nghệ và linh kiện, tổng thành chính

ô tô của nước ngoài về để sản xuất lắp ráp ô tô thì càng phải theo công nghệ của họ, sao lại khác? Nói thế quá vô lý!”, PGS-TS Phạm Xuân Mai đặt vấn đề.

Ông nhấn mạnh: Các bước đăng kiểm của Việt Nam hiện khá phức tạp hơn so với nước ngoài. Càng phức tạp thì lại càng có khả năng có kẽ hở sai sót phát sinh tiêu cực. Số lượt đăng kiểm xe tăng lên (thời hạn đăng kiểm ngắn đi) thì sẽ tăng chi phí đăng kiểm cho người dân một cách không cần thiết. Còn những việc tiêu cực của chủ xe sau khi đăng kiểm như tự ý thay đổi cấu hình xe, thay đổi một số thiết bị trên xe khi chưa được phép của cơ quan quản lý xe dẫn đến khả năng mất an toàn và gây tai nạn giao thông cho xe thì phải do Bộ Công an kiểm soát và phạt nặng những trường hợp này theo luật. Bộ GTVT nên nhanh chóng làm lại quy trình đăng kiểm trên cơ sở tham khảo quy trình của các nước phát triển để giảm số lượng xe đăng kiểm, giảm chi phí đăng kiểm và đỡ phiền hà cho người dân, theo PGS-TS Phạm Xuân Mai.

Dự kiến hôm nay 4.1, UBND TP.HCM có buổi làm việc với Bộ GTVT về hoạt động kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.