Ngày 26.11, Trạm y tế xã U Minh, tỉnh Cà Mau thông tin về vụ 7 người ở 2 xã bị chó cắn. Vụ đầu tiên xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23.11 tại nhà ông L.H.S (ở ấp Cái Tàu, xã U Minh).

Con chó do gia đình ông S. nuôi, bất ngờ cắn 3 người ở hàng xóm. Trong lúc bắt chó để nhốt, cháu T.L.C.N (cháu ngoại ông S.) bị cắn vào chân phải và bắp tay trái. Sau đó, gia đình nhốt con chó vào chuồng để theo dõi.

Nhận tin báo, trong ngày 23.11, Trạm y tế xã U Minh đã phối hợp Phòng Kinh tế xã và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh kiểm tra hiện trường, xác minh diễn biến và ghi nhận tình hình những người bị chó cắn.

Ngày 24.11, con chó thoát chuồng, chạy sang ấp 9, xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) và cắn thêm 3 người. Người dân tại đây đập chết con chó rồi ném xác xuống sông.

Trạm y tế, Phòng Kinh tế xã và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh phối hợp với lực lượng địa phương tìm xác chó để lấy mẫu. Đến thời điểm báo cáo, lực lượng chức năng chưa tìm được xác nên chưa có kết quả xét nghiệm xác định con chó có mắc bệnh dại hay không.

Bảy người bị chó cắn đã đến Bệnh viện đa khoa huyện U Minh để được thăm khám, tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại theo chỉ định.

Trạm y tế và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh phối hợp với địa phương phun hóa chất tiêu độc, khử trùng quanh nhà ông S. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi dọc tuyến sông để tìm xác chó.