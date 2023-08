Chỗ ở khan hiếm, giá thuê cao, du học sinh tại Úc tiếp tục lao đao

Theo nghiên cứu của Viện Quan hệ công chúng tại Úc (IPA), tính đến năm 2028, quốc gia này sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt hơn 250.000 nơi ở. Nguyên nhân được cho là vì Chính phủ Úc không có biện pháp kiểm soát làn sóng nhập cư sau dịch Covid-19. Sự phục hồi mạnh mẽ của lượng du học sinh góp phần khiến cho tình trạng giá thuê cao ngất ngưởng và việc thiếu hụt nguồn cung thêm trầm trọng.

Không phủ nhận vai trò quan trọng của du học sinh đối với lĩnh vực giáo dục đại học nhưng các chuyên gia cho rằng chính phủ nước này cần ưu tiên đảm bảo đủ nguồn cung nhà ở cho những người có nhu cầu sở hữu ngôi nhà đầu tiên hoặc thuê nhà, thay vì chỉ tập trung thu hút sinh viên quốc tế.

Giá thuê nhà tại Úc DOMAIN

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Úc (ABS), trong 6 tháng đầu năm, số lượng du học sinh tại Úc ở mức cao nhất từ 2018 đến nay, với khoảng 250.000 người. Con số này sẽ tiếp tục tăng thêm 187.000 sinh viên trước khi năm học mới bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc nước Úc cần có thêm 74.000 chỗ ở mới để đáp ứng nhu cầu du học sinh. Trong khi đó, theo báo cáo của Savills, dự kiến năm 2023 chỉ có khoảng 4.900 chỗ ở mới dành cho sinh viên thuê đi vào hoạt động. Con số này được dự đoán sẽ giảm còn khoảng 1.800 chỗ vào năm sau.

Nguồn cung giảm, nhu cầu lại tăng dẫn đến việc giá thuê nhà tại nhiều thành phố của Úc nhảy vọt. Theo số liệu tờ The Guardian trích từ báo cáo của Domain (một trong số trung tâm bất động sản hàng đầu của Úc), tại Sydney, mức giá thuê nhà vào tháng 6.2023 là 700 đô la Úc/tuần, tăng 6,1% so với tháng 7 và 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn ở Melbourne, giá thuê tăng 13%, từ 460 đô la lên 520 đô la/tuần. Tại Perth và Brisbane, giá thuê cũng tăng đến 16% lên 580 đô la/tuần.

Mặc dù nhiều du học sinh ở tại ký túc xá, vẫn có một số lượng lớn sinh viên quốc tế khác phải thuê nhà bên ngoài. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, việc thuê nhà đang trở thành bài toán đau đầu của sinh viên quốc tế, trong đó có du học sinh Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất của Chính phủ Úc, Việt Nam hiện có hơn 24.000 sinh viên đang học tại Úc, đứng thứ 5 về số lượng du học sinh các nước. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên trong năm nay.