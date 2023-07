Làn sóng tẩy chay các bảng xếp hạng trường đại học toàn cầu

Sau khi các tổ chức công bố bảng xếp hạng trường đại học thế giới, nhiều khu vực và cơ sở giáo dục đã chứng kiến sự biến động đáng kể về thứ hạng. Nhiều trường đại học trên thế giới đã có sự biến động lớn. Điều này gây nên làn sóng tranh cãi và nhiều trường đã chủ động rút khỏi "cuộc chơi" này.

QS công bố bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2024 vào tháng 6 Chụp màn hình

Cụ thể như ở Hàn Quốc, sau khi tổ chức QS công bố bảng xếp hạng trường đại học thế giới vào tháng 6, hầu hết các trường ĐH tại Hàn Quốc đều tụt hạng, gồm những tên tuổi hàng đầu như ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Hàn Quốc, ĐH Yonsei, Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc... Có những trường giảm từ 200-300 bậc, và chỉ một trường tăng hạng là ĐH Sejong.

Động thái này khiến 52 trường, gồm cả trường duy nhất tăng hạng, cùng thành lập diễn đàn xếp hạng ĐH Hàn Quốc (University Rankings Forum of Korea-URFK) để phản đối phương pháp xếp hạng mới, tuyên bố rút khỏi bảng xếp hạng của QS và không cung cấp dữ liệu cho đến khi có điều chỉnh phù hợp

Tương tự Hàn Quốc, năm 2022, khi bảng xếp hạng trường đại học của U.S. News & World Report được công bố, trường Luật của ĐH Yale (hạng 1) và Harvard (hạng 4) đã tạo một cú sốc trong cộng đồng học thuật khi thông báo rút khỏi bảng xếp hạng trường luật của U.S. News & World Report.

Theo The New York Times, các trường cao đẳng và đại học đã chỉ trích hệ thống xếp hạng của U.S. News trong nhiều thập kỷ, cho rằng nó không đáng tin cậy và làm lệch các ưu tiên giáo dục. Tuy vậy, họ hiếm khi hành động để ngăn chặn vấn đề này và hàng năm hầu như luôn gửi dữ liệu để nhận về những đánh giá.