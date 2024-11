Học sinh bức xúc đăng tải về bữa ăn bán trú trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Học sinh bức xúc bữa ăn bán trú, Trường Gia Định phản hồi ra sao?

Bữa ăn bán trú giá 38.000 đồng chỉ có 3 quả trứng luộc, nhà ăn nhận khuyết điểm

Theo đó, hôm qua, 31.10, Báo Thanh Niên đã đăng bài viết với tựa đề Học sinh TP.HCM phản ánh bữa ăn bán trú "không xứng với giá tiền" trong đó có nêu những thông tin phản ánh của học sinh, phụ huynh cũng như bạn đọc về chất lượng bữa ăn bán trú của trường này.

Trong đó, một học sinh chia sẻ: "... bạn mình do mới siết niềng răng nên đã đăng ký ăn bán trú món cháo. Tuy nhiên, nhà bếp hết cháo nên đã luộc 3 quả trứng cho bạn ăn cùng cơm và canh. Học sinh bức xúc vì một bữa ăn bán trú giá 38.000 đồng mà chỉ có 3 quả trứng luộc". Trường THPT Gia Định cho hay nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin, đã làm việc với 2 học sinh lớp 12TN4, nắm bắt sự việc qua bản tường trình của nhà ăn và học sinh. Nhà trường phản hồi thông tin như sau:

Hai học sinh cho biết vào ngày thứ tư (23.10), một trong 2 em niềng răng và đau, do đó có đặt món cháo, tuy nhiên chị phục vụ suất ăn yêu cầu em ngồi chờ kiểm tra. Sau đó báo lại là suất cháo đã có em học sinh khác lấy nhầm, chị phục vụ có hỏi em ăn món khác được không? Em học sinh đề xuất muốn ăn trứng và canh cùng cơm cho dễ nhai. Học sinh bạn của em niềng răng lấy máy ảnh chụp vỏn vẹn 3 cái trứng và tỏ ra bức xúc và đăng trên mạng xã hội.

Phía nhà ăn nhận khuyết điểm về việc tự xử lý tình huống chiều theo sở thích của học sinh mà không trình báo ban lãnh đạo nhà trường, gây ra tình trạng các em vừa yêu cầu như vậy, vừa tỏ ra bức xúc nên gây ảnh hưởng đến ban lãnh đạo nhà trường và uy tín của nhà trường.

Học sinh cũng đã xin lỗi nhà trường vì sự nông nổi và thiếu suy nghĩ của bản thân.

Lãnh đạo trường được phân công phụ trách công tác bán trú đã rà soát ngay mảng ăn bán trú.

Nhà trường họp rút kinh nghiệm hàng tuần với nhà cung cấp để cải tiến món ăn

Người đứng đầu Trường THPT Gia Định cũng cho biết về phản ánh của học sinh lượng thức ăn khá ít, không đủ cho nhu cầu học sinh đang tuổi lớn, thực đơn thường xuyên lặp lại… "và thậm chí xuất hiện dị vật như sâu, ruồi trong canh, rau, còn cơm đôi lúc bị mốc". Bà Khánh Vân cho hay: "Thực đơn luôn được lãnh đạo trường rà soát và chốt vào mỗi cuối tuần để thực hiện cho tuần mới tiếp theo. Buổi sáng hằng ngày, nhà trường luôn cử nhân viên của trường trực tiếp rà soát đầu ra sản phẩm là các khay ăn của học sinh, kịp thời họp rút kinh nghiệm hàng tuần với nhà cung cấp để cải tiến món ăn và kiểm tra định lượng khẩu phần ăn của học sinh".

Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định khẳng định trường có đặt bàn chia thức ăn mặn thêm tại các vị trí cố định (còn cơm và canh thì có sẵn trên bàn), học sinh có thể đến để lấy thêm thức ăn. Trên các khay, thức ăn được chia vừa đủ cho mặt bằng nhu cầu ăn chung của đại đa số học sinh để tránh lãng phí. Tuy nhiên, có một số học sinh do thể trạng sức khỏe, do tập luyện thể dục thể thao, vui chơi sinh hoạt hoặc do thói quen cơ địa... sẽ có nhu cầu lấy thêm thức ăn thì các em tự đến lấy và được phục vụ đầy đủ.

Về kiểm tra giám sát, trường đã thông qua kế hoạch giám sát các hoạt động trường, trong đó có hoạt động sinh hoạt bán trú của học sinh. Định kỳ và đột xuất luôn có đại diện trường, địa phương, học sinh, ban đại diện CMHS giám sát quá trình ăn và ngủ của học sinh.

Trường hoàn toàn không nhận được thông tin phản hồi trực tiếp nào từ phía học sinh, phụ huynh

Trước thông tin học sinh cũng như phụ huynh bức xúc cho rằng "đã nhiều lần phản ánh lên nhà trường nhưng vẫn không được giải quyết", bà Khánh Vân quả quyết "Nhà trường hoàn toàn không nhận được thông tin phản hồi trực tiếp nào từ phía học sinh hay CMHS về suất ăn bán trú". Bà Khánh Vân cho biết thêm: "Do đó về các nội dung phản ánh như: 'Thực đơn thường xuyên lặp lại, có tuần ăn gà đến 2-3 bữa, và thậm chí xuất hiện dị vật như sâu, ruồi trong canh, rau, còn cơm đôi lúc bị mốc, trường giải quyết bằng cách bỏ rau lá, chỉ cho ăn củ quả; 'Trời ơi dở lắm. Đồ ăn hư thì nhiều'... nếu quý CMHS và học sinh lên đối thoại trực tiếp với ban lãnh đạo nhà trường hoặc có thư phản ánh thì chúng tôi sẽ làm việc với đối tác triệt để, nghiêm túc để khắc phục ngay".

Tuy nhiên, bà Khánh Vân cho rằng: "Có một điều vô lý là "xuất hiện dị vật như sâu, ruồi trong canh, rau, còn cơm đôi lúc bị mốc; Đồ ăn hư thì nhiều", thông tin này nếu đó là sự thật thì học sinh trường đang dùng bữa cơm bán trú có thể bị ngộ độc thực phẩm hàng loạt".

Bà Khánh Vân cũng cho hay sau khi nhận thông tin của phóng viên Báo Thanh Niên, trường đã triệu tập ngay cuộc họp hội đồng trường đủ 15 thành viên tham dự để Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng trường - báo cáo một số nội dung trong đó có các phản ánh về suất ăn bán trú.

Phần phản hồi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Vân cũng giải thích về việc khi phóng viên liên hệ để hỏi thăm thông tin thì được yêu cầu: "Xác nhận giúp sự thật, tại sao biết là phụ huynh và học sinh", "Cho xin minh chứng trước. Tôi tìm được trên diễn đàn đó không phải là học sinh". Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định giải thích: "Trong thời gian này, ban lãnh đạo nhà trường chúng tôi đang có những công việc cấp bách cần phải xử lý đúng tiến độ chung và bản thân tôi phải tham dự nhiều cuộc họp, hội nghị, vì thế tôi chưa kịp sắp xếp thời gian phù hợp để tiếp quý Báo Thanh Niên trực tiếp tại trường. Mặt khác, tin nhắn trao đổi của tôi được nhắn gấp ngay khi tôi đang tập trung họp nên chưa thoát hết được ý mà tôi muốn diễn đạt nên dẫn đến sự hiểu lầm là chúng tôi không hợp tác với quý báo như vậy".

Theo bà Khánh Vân, cuối cùng, nhà trường mong muốn, thông qua kênh thông tin chính thống là Báo Thanh Niên, có những thông tin chính xác, cung cấp cho bạn đọc để định hướng dư luận xã hội, đem đến sự yên tâm cho CMHS và nhất là học sinh được phục vụ những bữa ăn bán trú chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho các em học tập, rèn luyện, sinh hoạt vui chơi trong một trường học hạnh phúc.