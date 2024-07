Lắp camera giám sát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú của học sinh

Việc đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh được Sở GD-ĐT và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đặc biệt lưu ý BÍCH THANH

Từ hôm nay, 30.7 đến 2.8, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tổ chức chương trình tập huấn đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trong trường học, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tổ chức 5 lớp tập huấn cho khoảng 2.700 chuyên viên phụ trách công tác y tế, cán bộ quản lý của phòng GD-ĐT, trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT…

Các chuyên viên của Sở An toàn thực phẩm sẽ tập huấn và triển khai các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm; Các dấu hiệu và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cùng các quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế liên quan đến an toàn thực phẩm…

Phát biểu khai mạc, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hiện TP có hơn 2.400 trường học trong đó nhu cầu gửi học bán trú của phụ huynh học sinh TP.HCM là khá lớn. Trong khi, cán bộ quản lý trường học không phải những nhà chuyên môn về vệ sinh an toàn thực phẩm mà chỉ làm công tác quản lý nhà nước, trong đó có nội dung này.

Từ thực tế đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, hàng năm, sở này đều phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật thông tin mới về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho rằng cần có thêm công cụ để nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, bày tỏ sự tán thành với đề xuất của lãnh đạo Sở GD-ĐT về việc nghiên cứu có thêm công cụ cho các trường tự kiểm tra, đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Ngoài ra, ông Lê Phúc Đảm, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, nhấn mạnh trường học cần nắm vững các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi phạm quản lý nhà nước cũng như các quy định về an toàn thực phẩm.

Cũng theo ông Đảm, hiện nay, nhiều trường học đi kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn từ 2 đến 3 lần/năm học. Nếu đơn vị nào không sắp xếp được thời gian đi kiểm tra thực tế có thể yêu cầu bếp ăn lắp camera để giám sát từ xa, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh.