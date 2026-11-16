Chó pitbull sổng chuồng tấn công học sinh gây thương tích 16%, chủ nuôi bị phạt

Ngày 16.11, Công an phường Kon Tum (Quảng Ngãi) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.H.M (55 tuổi, ở thôn Kon Klor, phường Kon Tum) vì để chó pitbull sổng chuồng, chạy ra đường tấn công một học sinh, gây thương tích 16%.

Em L.T.P bị chó pilbull cắn, gây thương tích 16% khi đang trên đường đạp xe đi học ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG KON TUM

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 21.10, em L.T.P (15 tuổi, ở phường Kon Tum) đạp xe đi học trên tuyến đường liên thôn Kon Klor, phường Kon Tum thì bất ngờ bị một con chó pitbull, có bộ lông màu vàng trắng, chạy ra đường rượt đuổi và tấn công. Vụ việc khiến em P. bị thương, với tỷ lệ thương tích được xác định là 16%.

Qua xác minh, Công an phường Kon Tum xác định con chó trên do ông Đ.H.M nuôi dưỡng. Thời điểm xảy ra vụ việc, chó đã sổng chuồngg, chạy ra đường và tấn công em P. tại vị trí cách nhà chủ nuôi khoảng 100 m.

Ngày 22.10, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, Công an phường Kon Tum tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vụ việc.

Chân em L.T.P cũng bị chó cắn gây thương tích ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG KON TUM

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 16.11, Công an phường Kon Tum quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông M. về hành vi để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Theo Công an phường Kon Tum, vụ việc trên là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ việc thiếu trách nhiệm trong quản lý vật nuôi, đặc biệt đối với những giống chó có thể lực lớn, khả năng gây thương tích nghiêm trọng khi tấn công con người.

Việc để chó chạy rông không chỉ đe dọa an toàn của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân, nhất là trẻ em.

Công an phường Kon Tum khuyến cáo người dân không thả rông chó tại khu dân cư, đường giao thông và nơi công cộng; cần nuôi nhốt, quản lý vật nuôi an toàn, bảo đảm cổng, hàng rào chắc chắn, không để chó tự ý chạy ra ngoài.

Khi đưa chó đến nơi công cộng, chủ nuôi phải sử dụng dây xích, đeo rọ mõm và có người trực tiếp quản lý; đồng thời thực hiện đăng ký, khai báo việc nuôi chó và tiêm phòng bệnh dại đầy đủ.

Cơ quan công an cũng lưu ý chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người khác. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, buộc bồi thường thiệt hại hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.