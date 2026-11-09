Đề xuất xử phạt người đốn hạ cây bàng vuông Trường Sa ở Đắk Lắk

Ngày 9.11, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã trình Chủ tịch UBND phường xem xét, ban hành quyết định xử phạt đối với người tự ý đốn hạ cây bàng vuông Trường Sa trong khuôn viên một trụ sở nhà nước trên đường Phan Chu Trinh.

Trụ sở nhà nước trên do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk quản lý, sau đó cho ông H. thuê lại để kinh doanh. Trong quá trình cải tạo mặt bằng, ông H. đã tự ý cho người cưa bỏ cây bàng vuông.

Cây bàng vuông mang ý nghĩa biểu tượng Trường Sa ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị đốn hạ ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, mức phạt được đề xuất đối với cá nhân vi phạm là 20 triệu đồng. Nếu hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện, mức phạt có thể lên đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là trồng lại cây bàng vuông cùng chủng loại tại vị trí cây đã bị đốn hạ.

Giải thích về việc này, ông H. cho biết khi thuê và nhận bàn giao trụ sở để kinh doanh, ông không thấy cây bàng vuông được ghi trong danh mục kiểm kê tài sản. Đồng thời, ông không nhận diện được đây là loại cây có giá trị nên đã tự ý cho đốn hạ.

Liên quan vấn đề này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk thông tin, danh mục bàn giao trụ sở từ Sở Tài chính Đắk Lắk cho đơn vị không có tên cây bàng vuông nói trên. Các hạng mục được ghi nhận chủ yếu gồm nhà làm việc, nhà xe, tường rào, mái che...

Các đơn vị cũng không đề cập đây là cây bàng vuông có giá trị hoặc gắn với kỷ niệm về Trường Sa.

Trước đó, tháng 9, ông H. làm thủ tục thuê lại trụ sở để kinh doanh. Đầu tháng 11, trong quá trình cải tạo khuôn viên phục vụ hoạt động kinh doanh, ông cho người cưa cây bàng vuông sát gốc.

Việc cây bàng vuông gắn với kỷ niệm Trường Sa bị đốn hạ khiến nhiều người dân qua khu vực không khỏi tiếc nuối.