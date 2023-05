Chờ tấm HCV lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Myanmar quyết tâm làm cuộc lật đổ

Myanmarđược xem là một trong những đội bóng nữ mạnh của khu vực Đông Nam Á. Trong trận bán kết SEA Games 32, họ xuất sắc đánh bại Thái Lan 4-2 để đặt chỗ ở trận chung kết gặp Việt Nam. Là đội bóng có lối chơi năng nổ, không ngại va chạm nhưng Myanmar lại rất kỵ rơ Việt Nam. Thống kê cho thấy, kể từ năm 2007 đến nay, nữ Việt Nam và nữ Myanmar đã gặp nhau tổng cộng 26 lần ở mọi đấu trường. Kết quả 26 trận đối đầu đó, nữ Việt Nam thắng 18, hòa 5; nữ Myanmar chỉ thắng được 3 lần. Ở bán kết SEA Games 31, Myanmar thua Việt Nam 0-1, bàn thắng duy nhất do Huỳnh Như ghi. Cách đây vài ngày, ở vòng bảng SEA Games 32, Việt Nam cũng dễ dàng đánh bại Myanmar 3-1 với các bàn thắng của Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang.

Huỳnh Như (9) luôn có duyên ghi bàn vào lưới Myanmar Ngọc Dương

Thua Việt Nam quá nhiều lần nên Myanmar quyết tâm phục thù ở trận chung kết vào tối nay. Chiến thắng trước đội rất mạnh là Thái Lan giúp đội quân của HLV Uki Tetsuro có thêm động lực và quyết tâm làm nên cuộc lật đổ. HLV Uki Tetsuro bày tỏ: "Việt Nam rất mạnh nhưng đây là trận chung kết nên bất cứ đội nào cũng có cơ hội. Chúng tôi sẽ nỗ lực chơi 100% phong độ để tìm cơ hội cho mình. Toàn đội sẽ hạn chế các sai lầm ở trận đấu vòng bảng để tìm chiến thắng".

HLV Mai Đức Chung tập trung gia cố hàng phòng ngự

Trận thua Philippines 1-2 đã làm lộ tử huyệt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là hàng phòng ngự với 3 trung vệ Diễm My, Trần Thị Thu, Thúy Nga chưa tạo được sự gắn kết nên đối phương dễ dàng khai thác. Vì thế, ở những buổi tập trước trận đấu với Myanmar, HLV Mai Đức Chung dành nhiều thời gian để gia cố hàng phòng ngự. Các tiền vệ được kéo lùi về để hỗ trợ kịp thời trước các pha tấn công của đối thủ. Diễm My ở vị trí trung vệ thòng cũng được nhắc nhở chơi bóng an toàn, phá bóng quyết đoán để hạn chế nguy hiểm cho khung thành thủ môn Kim Thanh.

HLV Mai Đức Chung NGỌC DƯƠNG

Những cô gái xinh đẹp và tài năng NGỌC DƯƠNG

Myanmar đã có bàn thắng vào lưới Việt Nam ở vòng bảng do khai thác được kẽ hở giữa hai trung vệ để Khin Mo Mo Tun đánh đầu ghi bàn. Tình huống này được HLV Mai Đức Chung nhắc nhở trong các buổi tập để không phạm sai lầm cho đối thủ khai thác. Nếu như bịt kín hàng phòng ngự, cơ hội chiến thắng của Việt Nam là rất lớn.

"Chúng tôi đang đứng trước cơ hội lịch sử lần thứ 4 liên tiếp đoạt HCV SEA Games và lần thứ 8 vô địch giải đấu này, nên các cầu thủ sẽ rất quyết tâm. Tuy nhiên, theo tôi cơ hội vẫn là 50 - 50 chia đều cho cả hai đội, bởi Myanmar sẽ rất khó lường khi họ rất khát khao đoạt chức vô địch SEA Games", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Huỳnh Như là khắc tinh của Myanmar

Trong những năm gần đây, mỗi khi Việt Nam đối đầu Myanmar, Huỳnh Như thường xuyên "xé lưới" đối thủ. Ở vòng bảng SEA Games 32, dù mới về nước chưa có phong độ tốt nhất, nhưng chân sút đang thi đấu tại châu Âu có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Huỳnh Như càng đặc biệt nguy hiểm bởi có đồng đội Tuyết Dung rất ăn ý. Tuyết Dung luôn có những đường chuyền như đặt, đưa Huỳnh Như vào thế thuận lợi để tung đòn kết liễu. Cắt đứt sự liên lạc giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như là bài toán khó mà các cầu thủ Myanmar cần tìm ra lời giải.

Huỳnh Như là linh hồn của đội tuyển nữ Việt Nam GIANG LAO

Tuyết Dung được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận chung kết NGỌC DƯƠNG

Ngoài ra, trong tay HLV Mai Đức Chung có các cầu thủ sẵn sàng bùng nổ như Bích Thùy, Thùy Trang, Hải Yến, Thanh Nhã, Vạn Sự, Mỹ Anh… Vì thế nếu khóa được Huỳnh Như, chưa hẳn khung thành của Myanmar đã được yên ổn.

Thắng Myanmar 3-1 ở vòng bảng giúp các cô gái Việt Nam thuận lợi về tâm lý khi gặp đối thủ này ở trận chung kết. Dù vậy, đội quân của HLV Mai Đức Chung cần phải thận trọng bởi chắc chắn Myanmar sẽ chơi với quyết tâm rất cao nên họ có thể tạo bất ngờ.

Thêm một chi tiết nhỏ nhưng cũng rất thuận lợi với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 30, trời không còn nắng nóng nên các cầu thủ Việt Nam sẽ thoải mái thi triển kỹ thuật của mình. Mặt cỏ sân Olympic cũng rất đẹp, phù hợp lối chơi phối hợp nhỏ của các cô gái Việt Nam.