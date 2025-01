Chờ tàu điện, một hành khách bị xô ngã xuống đường ray ở New York

Hành khách lên một đoàn tàu tại New York ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Tờ The New York Times ngày 1.1 đưa tin một người đàn ông chờ tàu điện đã bị một người lạ xô ngã xuống đường ray khi tàu đang đến ga tại Manhattan (New York, Mỹ).

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định. Chưa rõ danh tính người đàn ông này.

Nghi phạm trong vụ việc đã bị tạm giữ để thẩm vấn ngay sau sự việc, nhưng chưa bị chính thức bắt giam hay khởi tố. Đài Fox 5 đưa tin nghi phạm là một thanh niên 26 tuổi và cơ quan chức năng cho rằng vụ tấn công là ngẫu nhiên.

Hình ảnh về vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 31.12.2024 (giờ địa phương) cho thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu cam đứng gần đường ray tại khu dân cư Chelsea ở Manhattan và dường như đang nhìn điện thoại.

Một người mặc áo khoác đen đi qua phía sau bất ngờ xô mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường ray. Chỉ vài giây sau, một đoàn tàu điện tiến vào ga.

Những đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy một nhóm lính cứu hỏa kéo người đàn ông lên giữa những toa tàu. Nạn nhân nhúc nhích tay khi nằm trên sân ga, trong khi một người đứng xem tại hiện trường nói rằng "ông ta còn sống".

Lực lượng chức năng cho biết nạn nhân được kiểm tra, đặt lên cáng và đưa đến Bệnh viện Bellevue. Nguồn điện cung cấp cho đường ray khu vực trên được cắt trong một giờ. Dịch vụ được khôi phục vào khoảng 16 giờ cùng ngày.

Liên quan vụ một phụ nữ bị thiêu chết khi đang ngủ gục trên tàu điện ở New York hôm 22.12.2024, tạp chí Forbes ngày 1.1 dẫn thông tin của cảnh sát cho biết nạn nhân là bà Debrina Kawam (57 tuổi), cư dân tại thị trấn Toms Rivers ở New Jersey.

Sở Cảnh sát New York trước đó cho hay người phụ nữ ngồi bất động trên tàu F đang dừng tại ga tàu điện ngầm Coney Island-Stillwell Avenue ở quận Brooklyn vào khoảng 7 giờ 30 sáng 22.12 (giờ Mỹ), thì một người đàn ông lạ mặt tiếp cận và dùng bật lửa đốt quần áo của nạn nhân.

Thông tin được đưa ra sau khi có nhiều tin giả và phỏng đoán vô căn cứ lan truyền trên mạng về danh tính nạn nhân.

Nghi phạm trong vụ việc là Sebastian Zapeta-Calil (33 tuổi) người Guatemala từng bị trục xuất vào năm 2018 và sau đó nhập cư lậu trở lại Mỹ. Nghi phạm này đã bị bắt và truy tố về tội giết người và phóng hỏa.