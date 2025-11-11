Cho thôi chức Chủ tịch hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đối với ông Nguyễn Văn Đạt

Chiều 11.11, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình, cho biết Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành (trường dân lập, địa chỉ tại xã Hải Hậu, Ninh Bình) đã họp và thống nhất cho ông Nguyễn Văn Đạt thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành.

Nguyên nhân, ông Đạt có các hành vi thiếu chuẩn mực với các phụ nữ ngay tại phòng làm việc. Các hành vi của ông Đạt bị lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông Đạt có hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều phụ nữ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Thuận, sau khi xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh một người đàn ông có hành vi thiếu chuẩn mực, "ân ái" với nhiều người phụ nữ ngay tại phòng làm việc, Sở GD-ĐT Ninh Bình đã yêu cầu Trường THPT Tô Hiến Thành báo cáo, làm rõ.

Nhà trường đã báo cáo xác nhận người đàn ông trong các clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường. Và phòng làm việc của ông Đạt nằm trong khuôn viên trường.

Tiếp đó, Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành tiến hành họp, xem xét và thống nhất quyết định cho ông Đạt thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Xôn xao video lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình thân mật với nhiều phụ nữ

Cũng theo ông Thuận, Sở GD-ĐT Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ, và xử lý đối với người lan truyền thông tin cho rằng người đàn ông có hành vi thiếu chuẩn mực là "hiệu trưởng", "giáo viên" của trường.

Bởi, đến thời điểm hiện tại đã xác định được "người đàn ông" trong clip là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, không phải hiệu trưởng, hay giáo viên của trường, nên thông tin lan truyền trước đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, nhiều ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền các clip, hình ảnh cho rằng ông Nguyễn Văn Đạt có hành vi thân mật, "ân ái" với nhiều người phụ nữ trong phòng làm việc.

Hình ảnh từ các clip cho thấy trước mỗi lần có hành vi thiếu chuẩn mực với phụ nữ, ông Đạt còn dùng vải che lấp camera, tuy nhiên, sau đó những hình ảnh nhạy cảm từ phòng làm việc của ông Đạt vẫn xuất hiện, nhiều đoạn clip không che lấp. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy thời gian xảy ra từ năm 2024 và đầu năm 2025.