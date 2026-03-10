Cho thuê nhà 600 triệu đồng/năm phải nộp thuế bao nhiêu?

Theo Thuế TP.Hà Nội, khi phát sinh hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân, hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh. Chiều nay 10.3, đơn vị này chính thức đưa ra một số lưu ý quan trọng về chính sách thuế mới với hộ, cá nhân cho thuê bất động sản, có hiệu lực từ ngày 5.3.

Nếu doanh thu cho thuê nhà năm 2026 là 1 tỉ đồng, số thuế phải nộp là 75 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh thu 1 tỉ đồng phải nộp thuế 75 triệu đồng

Theo đó, trường hợp hộ, cá nhân cho thuê bất động sản có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hộ, cá nhân cho thuê bất động sản có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở lên thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo cách tính sau: số thuế giá trị gia tăng phải nộp = doanh thu x 5%. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (doanh thu - 500 triệu đồng) x 5%.

Ví dụ, doanh thu năm cho thuê nhà là 600 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng phải nộp là: 600 triệu đồng x 5% = 30 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: (600 triệu đồng - 500 triệu đồng) x 5% = 5 triệu đồng. Tổng số thuế phải nộp là 35 triệu đồng.

Nếu doanh thu năm là 1 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng phải nộp là: 1 tỉ đồng x 5% = 50 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: (1 tỉ đồng - 500 triệu đồng) x 5% = 25 triệu đồng. Tổng số thuế phải nộp là 75 triệu đồng.

Với cách tính tương tự, nếu doanh thu năm là 1,5 tỉ đồng thì tổng số thuế phải nộp là 125 triệu đồng; doanh thu năm là 2 tỉ đồng thì tổng số thuế phải nộp là 175 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê bất động sản do cá nhân lựa chọn nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng 1 năm đối với tất cả hợp đồng cho thuê bất động sản.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để được trừ tiếp cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế, khi lựa chọn hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cho thuê bất động sản và bên đi thuê phải quy định rõ trong hợp đồng cho thuê bất động sản nội dung khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có quy định khai thay, nộp thay thuế nhưng chưa trừ đủ 500 triệu đồng thì cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để tiếp tục được trừ cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Hồ sơ khai thuế thế nào?

Thuế TP.Hà Nội nêu rõ, hộ, cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế.

Tổ chức thuê bất động sản của cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp hợp đồng thuê bất động sản có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế thay, nộp thuế thay.

Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì cá nhân cho thuê bất động sản phải trực tiếp khai thuế.

Hộ, cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế ẢNH: ĐAN THANH

Về hồ sơ khai thuế, hộ, cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế sử dụng tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản Mẫu số 01/BĐS và phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản sử dụng tờ khai Mẫu số 01/TCKT và phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê bất động sản theo Mẫu số 02/BK-KTBĐS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

Đối với các hợp đồng cho thuê bất động sản phát sinh trước thời điểm ngày 1.1.2026 và thời hạn còn lại của hợp đồng trên 6 tháng nếu đã nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân thì được điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trường hợp mức doanh thu còn lại trên 500 triệu đồng thì thực hiện nộp thuế theo quy định và được xử lý tiền thuế đã nộp.

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện khai điều chỉnh theo tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số 01/TTS ban hành kèm Thông tư 40/2021/TT-BTC theo doanh thu thực tế phát sinh trong năm 2025 và khai doanh thu năm 2026 theo tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm Thông tư số 18/2026/TT-BTC.