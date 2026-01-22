Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế thay người cho thuê nhà

Công dân tên Nguyễn Quỳnh Nga (trú TP.HCM) cho biết, doanh nghiệp nơi bà Nga làm việc hiện có thuê nhà của cá nhân với số tiền thuê 700 triệu đồng/năm, đã gồm thuế. Hợp đồng quy định công ty khai thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà.

Bà Nga hỏi, với số tiền thuê nhà như trên, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế bao nhiêu? Doanh nghiệp vẫn sử dụng tờ khai cho thuê tài sản TT40/2021 để kê khai và nộp thuế thay cho bên cho thuê có đúng không?

Từ ngày 1.1, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thì được miễn thuế ẢNH: ĐAN THANH

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ ngày 1.1) quy định: hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1.7, riêng quy định liên quan thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026): cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cạnh đó, cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 5%.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế khẳng định: nếu cá nhân cho thuê nhà có doanh thu cho thuê hàng năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp công ty thuê nhà có giá trị 700 triệu đồng/năm bao gồm thuế (cả giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân), hợp đồng quy định công ty khai thay, nộp thay cho cá nhân cho thuê thì công ty phải xác định lại doanh thu chưa bao gồm thuế để thực hiện kê khai thay.

Thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng tỷ lệ 5% nhân với doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng (là toàn bộ số tiền cho thuê mà cá nhân được hưởng). Thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức 500 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 5%.

Công ty thực hiện kê khai thay, nộp thay cá nhân cho thuê nhà theo hướng dẫn tại điều 14 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Phải chuyển khoản tiền thuê nhà để được tính là chi phí hợp lý

Công ty TNHH Dream An Giang (tỉnh An Giang) cũng thắc mắc vấn đề thuê nhà của cá nhân. Chi phí thuê nhà của doanh nghiệp này cả năm dưới 500 triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ điều khoản các loại thuế do cá nhân chịu. Vậy, công ty có cần khai thuế thay cho cá nhân để chi phí thuê nhà được ghi nhận là chi phí hợp lý hay không?

Để được ghi nhận chi phí thuê nhà là hợp lý, doanh nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ẢNH: TN

Ngoài ra, doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thanh toán chi phí trên 5 triệu đồng, có lưu trữ giấy ủy quyền, hóa đơn, ảnh chụp màn hình chuyển khoản của cá nhân, chứng từ công ty thanh toán lại cho cá nhân. Các chứng từ này đã đủ ghi nhận chi phí hợp lý chưa hay cần thêm chứng từ khác?

Trả lời các vấn đề Công ty TNHH Dream An Giang nêu, Cục Thuế khẳng định: nếu công ty thuê nhà của cá nhân cho thuê có tổng doanh thu cả năm dưới 500 triệu đồng, hợp đồng ghi rõ điều khoản các loại thuế do cá nhân chịu thì cá nhân có trách nhiệm phải kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Để được ghi nhận chi phí thuê nhà này là hợp lý, doanh nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Cụ thể, điều 9 Nghị định 320/2025/NĐ-CP nêu rõ: các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản chi do doanh nghiệp ủy quyền hoặc giao cho người lao động trực tiếp mua hộ hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ 5 triệu đồng trở lên mà các khoản chi phí này được thanh toán bởi người lao động bằng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ hoặc quyết định của doanh nghiệp quy định việc ủy quyền hoặc cho phép người lao động được phép thanh toán khoản mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.