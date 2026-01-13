Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Người cho thuê nhà kê khai thuế như thế nào?

Mai Phương
Mai Phương
13/01/2026 08:48 GMT+7

Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hướng dẫn cách khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, cho thuê nhà.

Theo quy định, cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê tài sản, cho thuê nhà có thu nhập dưới ngưỡng chịu thuế (doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống) vẫn phải kê khai với cơ quan thuế. Hiện nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hướng dẫn chi tiết để cá nhân cho thuê tài sản, cho thuê nhà sẽ tự khai thuế trực tiếp. 

Người cho thuê nhà kê khai thuế như thế nào? - Ảnh 1.

Cá nhân cho thuê tài sản, cho thuê nhà có thể tự khai thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia

ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể, thủ tục này có mã 1.007689. Cá nhân sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính nếu cá nhân lựa chọn khai thuế một lần theo năm; hoặc chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán nếu cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán.

+ Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản (trừ bất động sản tại Việt Nam) nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân có thu nhập từ cho thuê bất động sản tại Việt Nam nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê.

Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế:

+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021 ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) mẫu số 01/TTS.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng) mẫu số 01-1/BK-TTS.

+ Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng).

+ Bản sao giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

+ Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Khám phá thêm chủ đề

cho thuê nhà hồ sơ khai thuế thu nhập Khai thuế
