Cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Sáng 10.12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Luật có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026.

Đáng chú ý, luật quy định cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức quy định (trên 500 triệu đồng) nhân với thuế suất 5%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo luật, Chính phủ cho biết, việc tính thuế áp với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản là hoạt động kinh doanh không thường xuyên cho thuê theo hợp đồng (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú).

Điều này nhằm đảm bảo việc nộp thuế được đơn giản, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm thì chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu, theo đó sẽ không phải xác định chi phí, không phải quyết toán thuế năm.

Giữ nguyên thuế chuyển nhượng bất động sản 2%

Tại điều 14, luật quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản. Quốc hội cũng giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Trước đó, thẩm tra dự thảo luật, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, việc giữ nguyên quy định thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2% cơ bản như hiện hành.

Song điều này chưa giải quyết được yêu cầu đặt ra về hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ làm ảnh hưởng đến thị trường đã được nêu ra tại các nghị quyết của T.Ư và Quốc hội.

Do đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng tăng thuế đối với việc chuyển nhượng bất động sản nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ. Cũng có ý kiến đề nghị nên tính trên lợi nhuận (giá bán trừ giá mua và chi phí) nếu có đầy đủ chứng từ; có thể áp dụng thuế suất khác nhau theo thời gian nắm giữ (nắm giữ càng lâu thuế suất càng thấp) để khuyến khích đầu tư dài hạn, hạn chế đầu cơ.

Đồng thời, đại biểu đề xuất cần có lộ trình áp dụng để tránh tác động mạnh đến thị trường bất động sản và việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ...

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, việc kế thừa quy định về phương pháp tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản đã được áp dụng ổn định. Ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

Đối với đề xuất bổ sung thêm phương pháp tính thuế từ chênh lệch cần phải có đủ thời gian để tổng kết, đánh giá, khảo sát làm dữ liệu đầu vào để đề xuất chính sách. Thực tế thời gian qua cho thấy, việc thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cần nghiên cứu tổng thể, đồng bộ với các chính sách về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản để có giải pháp như tăng cung, giảm giá thành...

"Khi có đủ dữ kiện dữ liệu về số hóa đất đai gắn với dữ kiện dữ liệu về VNeID thì có thể từng bước thực hiện theo đúng bản chất của thuế là thu trên thu nhập", báo cáo Chính phủ cho hay.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang triển khai đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ, ổn định thị trường bất động sản như triển khai xây dựng nhiều dự án nhà ở xã hội, thành lập Quỹ nhà ở quốc gia như kinh nghiệm một số nước trên thế giới…

"Để tránh đầu cơ bất động sản cần có giải pháp tổng thể nhiều chính sách. Việc quản lý thị trường bất động sản trong đó có việc tránh đầu cơ được thực hiện chủ yếu thông qua pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở. Chính sách thuế không phải công cụ ưu tiên, tối ưu nhất", Chính phủ phân tích.