Ngành thuế lên tiếng về thuế với người cho thuê nhà

Theo Thuế TP.Hà Nội, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, bất động sản, cá nhân, hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hộ, cá nhân cần thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, pháp luật thuế và các pháp luật liên quan.

Khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, cửa hàng... cá nhân, hộ gia đình phải thực hiện đúng quy định về đăng ký kinh doanh, thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản là cá nhân, hộ gia đình có phát sinh doanh thu từ cho thuê bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi…, không bao gồm dịch vụ lưu trú.

Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản là toàn bộ số tiền mà hộ, cá nhân thu được từ việc cho thuê bất động sản.

Trường hợp hộ, cá nhân cho thuê bất động sản thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì doanh thu chịu thuế bao gồm doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản và doanh thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác.

Cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào?

Thuế TP.Hà Nội nêu rõ: cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu hằng năm thuộc ngưỡng chịu thuế thì phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu hằng năm thuộc ngưỡng chịu thuế thì phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), hiện nay hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống (từ ngày 1.1.2026 là 200 triệu đồng trở xuống) thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Thuế TP.Hà Nội hướng dẫn, quy định hiện hành, cá nhân cho thuê bất động sản khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế hoặc tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản. Hồ sơ khai thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có bất động sản cho thuê.

Cục Thuế đang triển khai cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh làm quen trước khi áp dụng chính thức từ ngày 1.1.2026 để giúp hộ, cá nhân kinh doanh thuận tiện hơn trong kê khai, nộp thuế sau này.

Hộ, cá nhân kinh doanh truy cập ứng dụng eTax Mobile, tại màn hình hiển thị, bấm chọn "Trải nghiệm cho hộ, cá nhân kinh doanh". Tại chức năng này, hộ, cá nhân có thể kê khai, thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Ngày 27.11, Bộ Tài chính có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc báo cáo về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Về thuế đối với cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết, đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản là hoạt động kinh doanh không thường xuyên cho thuê theo hợp đồng (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú), để đảm bảo việc nộp thuế được đơn giản, dự thảo luật quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm thì chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu. Theo đó, sẽ không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập (nếu có hơn 1 bất động sản cho thuê), không phải quyết toán thuế năm.



