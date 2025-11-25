Bộ Tài chính: Xem xét giảm mức thuế suất 15%, 25% trong biểu thuế thu nhập cá nhân

Tất cả người nộp thuế đều được giảm nghĩa vụ thuế

Dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án hoàn thiện dự luật với nhiều nội dung điều chỉnh, điển hình là về biểu thuế.

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định hiện hành như sau:

CHỤP MÀN HÌNH

Phương án Chính phủ đã đề xuất, báo cáo Quốc hội tại dự thảo luật điều chỉnh biểu thuế này theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Cụ thể như sau:

CHỤP MÀN HÌNH

Căn cứ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ tiếp thu hoàn thiện biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng có thể nghiên cứu, xem xét phương án điều chỉnh giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20% để đồng đều các mức thuế suất của biểu thuế.

"Với biểu thuế mới này, tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Cạnh đó, biểu thuế mới cũng khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc (bậc 2, bậc 3) như đề xuất tại dự thảo luật trước đó, đảm bảo hợp lý hơn", Bộ Tài chính đánh giá.

Trước đó, khi Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), rất nhiều chuyên gia đánh giá, cả 2 phương án về biểu thuế mà Bộ Tài chính đưa ra (trong đó có phương án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội nêu trên) đều chưa hợp lý.

Theo ông Phan Hữu Nghị, Phó viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính (Đại học Kinh tế quốc dân), phương án biểu thuế do Bộ Tài chính xây dựng tạo độ dốc thuế quá lớn giữa các bậc trung bình và cao.

Nhìn nhận biểu thuế lũy tiến cần tuân thủ nguyên tắc hệ số giãn cách nhất định, đồng thời tạo động lực làm việc cho người thu nhập cao, ông Nghị cho rằng, mức thuế suất cao nhất nên được điều chỉnh về 25%.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cũng nhấn mạnh không nên để mức thuế suất cao nhất 35%, giảm mức này xuống 30% là phù hợp, nhằm tạo động lực làm việc.

Đáng chú ý về bước thuế, theo vị chuyên gia: "Mỗi bước thuế cách nhau khoảng 10 triệu đồng là hợp lý. Cần đặc biệt tính toán kỹ ở bậc 1, bậc 2 nhằm giảm áp lực cho người nộp thuế thuộc diện thu nhập thấp và trung bình".

Bổ sung nhiều loại thu nhập được miễn, giảm thuế

Về thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, Bộ Tài chính nêu rõ, dự thảo luật bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân.

Dự luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) bổ sung quy định người nộp thuế được trừ một số khoản chi trong năm ở mức độ phù hợp như các khoản chi phí về y tế, giáo dục trước khi tính thuế ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể là sửa đổi, hoàn thiện quy định đối với một số khoản thu nhập được miễn thuế, như: thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương trả cho những ngày không nghỉ phép, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm do doanh nghiệp chi trả, lãi trái phiếu chính quyền địa phương…

Ngoài ra, bổ sung quy định người nộp thuế được trừ một số khoản chi trong năm ở mức độ phù hợp như các khoản chi phí về y tế, giáo dục trước khi tính thuế; giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Riêng về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính lưu ý, ngày 17.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc), hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc), hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).