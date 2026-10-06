Chợ tiền tỉ không bóng người mua bán tại Lạng Sơn

Ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 5.10, tại chợ Mai Pha, P.Đông Kinh, đường phố vắng vẻ, ít người qua lại. Trong chợ, vắng bóng tiểu thương và người mua hàng. Thỉnh thoảng, có người ghé qua, ngó nghiêng vào trong chợ rồi dời đi.

Chợ Mai Pha, vắng bóng người mua bán vào sáng 5.10, một số người dân đến xem chợ nhưng nhanh chóng dời đi vì không có ai bán hàng ẢNH: BẾ LONG QUYỀN

Chợ Mai Pha được xây dựng tại Khu tái định cư và dân cư phía nam TP.Lạng Sơn, nay thuộc địa bàn P.Đông Kinh. Quy mô khoảng 150 vị trí kinh doanh, trong đó 10 ki-ốt có mái che và 140 điểm kinh doanh ngoài trời. Công trình có tổng mức đầu tư được duyệt là gần 3,7 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 2.648 m².

Thực tế ghi nhận, nhiều người khó hình dung họ sẽ kinh doanh thế nào với một sân xi măng phẳng, trống trơn, được kẻ ô bằng sơn trắng, mỗi ô rộng khoảng 6 m². Nền không được tôn cao, không có ô hay mái che nắng, mưa.

Bên cạnh các vị trí phục vụ kinh doanh, chợ có nhà quản lý, nhà bảo vệ, phòng trực, nhà để xe, khu vệ sinh công cộng, cổng, tường rào cùng các hạng mục phụ trợ.

Theo người dân, chợ nằm ở khu tái định cư xa trung tâm, nhiều người ngại đến buôn bán vì sợ không có khách mua ẢNH: BẾ LONG QUYỀN

Bà Hoàng Thị Thu Trang (50 tuổi), tiểu thương đăng ký buôn bán vật tư nông nghiệp tại chợ Mai Pha, cho biết bà đã chọn một ki-ốt có mái che để bán hàng, dự kiến ngày 11.10 sẽ bày bán nhân ngày khai trương.

Bà Trang cho rằng, muốn người dân biết đến, thời gian đầu người bán phải chấp nhận đến đây quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần tích cực ra quân xử lý chợ cóc, chợ tự phát, vỉa hè để thay đổi thói quen mua hàng của người dân.

"Nếu không dứt điểm được, sẽ rất thiệt thòi cho những người bán hàng trong chợ, người dân theo thói quen vẫn mua ở ven đường như trước", bà Trang chia sẻ thêm.

Chợ nằm ở vị trí vùng ven khu tái định cư nên luôn trong tình trạng vắng vẻ, ít người qua lại ẢNH: BẾ LONG QUYỀN

Theo người dân, chợ chưa thu hút được người mua bán trong thời gian qua do chưa tạo được thói quen mua sắm cho người dân và vị trí ngồi bán hàng chưa thuận lợi.

"Chợ còn không có mái che, ngày mát còn đỡ, những ngày nắng nóng ngồi bán hàng trên sân xi măng này sẽ rất bức bối, người dân muốn lắp ô cũng khó khăn vì dễ lấn sang vị trí của người khác", một người dân chia sẻ.

Chị Lan Anh, sống gần chợ, cho biết chợ hoạt động từ ngày 1.7 nhưng không có người đến giao dịch. Vài ngày gần đây mới có một quầy hàng dựng lên và một sạp hàng mang đến nhưng vẫn chưa buôn bán. "Nhà tôi gần đây nên rất mong chợ sớm có người bán để đỡ phải đi xa, thuận lợi cho sinh hoạt", chị Lan Anh chia sẻ.

Chợ có các nhà chức năng quản lý, khu vệ sinh công cộng, nhà để xe, 10 ki-ốt có mái che, còn lại các vị trí bán hàng khác nằm trên sân xi măng, kẻ sơn trắng phân cách ẢNH: BẾ LONG QUYỀN

Ông Đàm Văn Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích P.Đông Kinh, cho biết theo lộ trình dự kiến, từ ngày 5.10, người dân cần hàng hóa sẽ đến chợ mua rồi đi bán lẻ ra thị trường. Đến ngày 11.10 sẽ tiến hành khai trương.

Tuy nhiên, dù đơn vị đã ra quân từ sớm nhưng không ghi nhận việc tiểu thương đến bán hàng trong ngày 5.10: "Có thể do tiểu thương chuyển địa điểm khác bán hoặc không có hàng bán", ông Tùng chia sẻ thêm.

Trước băn khoăn của người dân về việc không có mái che tại điểm bán, vị Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích cho biết, trước mắt chợ mới được đưa vào hoạt động, sẽ được đầu tư dần, bà con sẽ dùng ô dù trước: "Phường cũng đã đề xuất đến UBND tỉnh miễn giảm cho người dân trong thời gian đầu vận hành thử, tuy nhiên chưa nhận được ý kiến phản hồi về việc này", ông Tùng thông tin thêm.

Nhiều người dân đến thăm chợ, mong chính quyền sớm có các chính sách thu hút tiểu thương và người dân đến mua bán ẢNH: BẾ LONG QUYỀN

Trước đó, ngày 8.9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn gửi Sở Công thương và UBND P.Đông Kinh, về việc nghiên cứu, triển khai phương án nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Mai Pha, theo đó, tỷ lệ hộ đăng ký bốc thăm ô, quầy thành công đạt rất thấp, chỉ khoảng 14,67%.

Để khắc phục hạn chế, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND P. Đông Kinh cùng các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá thực trạng; nghiên cứu phương án cụ thể đảm bảo chợ hoạt động ổn định, đúng quy mô đầu tư, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đến ngày 26.9, UBND tỉnh tiếp tục có công văn chỉ đạo về việc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Mai Pha. Trong đó, giao P.Đông Kinh khẩn trương đối thoại với các hộ đã bốc thăm và đăng ký kinh doanh để nắm bắt khó khăn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, ký hợp đồng và đưa hàng hóa vào chợ trước ngày 5.10.