Tiểu thương kể cảnh chuyển từng chuyến hàng vì đường hẹp, nay đường vào chợ hoa sắp rộng 23 m

Tháng 6.2026, đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài, TP.HCM vẫn còn ngổn ngang, nhiều vị trí đang chờ bàn giao mặt bằng. Còn đây là hình ảnh tuyến đường này vào tháng 9.2026.

Chỉ sau 3 tháng, khi mặt bằng được bàn giao, công trường đã chuyển sang một nhịp khác. Máy móc, công nhân hoạt động liên tục, các hạng mục được khẩn trương triển khai.

Chị Liên Trang, chủ một sạp hoa ngay trên đường này, cho rằng khi đường hoàn thành, việc đi lại thuận tiện hơn sẽ giúp thu hút thêm khách, trong đó có cả khách du lịch, từ đó việc buôn bán cũng sẽ thuận lợi hơn.

Chị Liên Trang, chủ một sạp hoa ngay trên đường này, cho rằng khi tuyến đường hoàn thành, việc đi lại thuận tiện hơn sẽ giúp thu hút thêm khách ẢNH: SẦM ÁNH

Tiểu thương kể cảnh chuyển từng chuyến hàng vì đường quá nhỏ, nay đường vào chợ hoa sắp rộng 23 m

Trước đây, mặt đường chỉ rộng khoảng 5m, nhiều đoạn xuống cấp và không thuận tiện cho các phương tiện lớn ra vào. Với những hộ kinh doanh, việc vận chuyển hàng hóa vì thế cũng mất thêm thời gian và công sức.

Khi tuyến đường được mở rộng, việc lưu thông hàng hóa được kỳ vọng thuận tiện hơn, đồng thời tạo thêm không gian cho hoạt động kinh doanh dọc tuyến.

Không chỉ mở rộng mặt đường từ 5 lên 23 m, dự án còn đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước, lát đá vỉa hè, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan.

Máy móc, công nhân hoạt động liên tục, các hạng mục được khẩn trương triển khai ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng có tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng, trong đó phần lớn kinh phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ẢNH: SẦM ÁNH

Đặc biệt, tuyến đường Trần Bình Trọng được kết nối với không gian công viên Lý Thái Tổ, hướng đến một khu vực thông thoáng và đồng bộ hơn sau khi hoàn thành.

Về tiến độ, các hạng mục cống hộp, cống ngang đường và 17 trên 17 hố ga đã hoàn thành. Hệ thống ống điện nhánh phải đạt 95%, nhánh trái hoàn thành 100%; nền đường đạt khoảng 40%, nền cát đạt 30%.

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng có tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng, trong đó phần lớn kinh phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ có thêm không gian lưu thông mà còn được kỳ vọng tạo sự kết nối đồng bộ với công viên và cảnh quan đô thị xung quanh. Dự kiến toàn bộ dự án, bao gồm các giao lộ trên tuyến, sẽ hoàn thành trong tháng 11.2026.