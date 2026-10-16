'Chợ tình đặc sắc nhất thế gian' ra rạp

Trong phim Chuyện tình Khau Vai của đạo diễn Trần Chí Thành, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Vân Nhi hóa thân thành nàng Út, con gái của một tộc trưởng người Giáy. Cô đem lòng yêu Ba (Sỹ Hưng đóng), chàng trai nghèo người Nùng. Tình yêu của đôi trẻ nảy nở giữa núi rừng nhưng vấp phải những rào cản từ luật tục, sự khác biệt về địa vị và trách nhiệm với cộng đồng. Đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã, họ buộc phải chia xa dù vẫn dành cho nhau tình cảm sâu nặng.

Có gì trong phim Chuyện tình Khau Vai?

Nhân vật Út đòi hỏi Vân Nhi không chỉ thể hiện vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên của thiếu nữ miền sơn cước mà còn khắc họa những giằng xé nội tâm khi tình yêu đối diện với định kiến. Đây là thử thách không nhỏ với người đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp.

Chuyện tình Khau Vai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, với kịch bản do Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã chấp bút. Lấy cảm hứng từ huyền thoại về phiên chợ tình Khau Vai, phim kể chuyện tình dang dở giữa chàng Ba và nàng Út. Sau khi phải chia lìa, đôi trẻ hẹn gặp lại nhau vào ngày 27.3 âm lịch tại Khau Vai. Cuộc hẹn ấy trở thành biểu tượng của lòng thủy chung, sự bao dung và khát vọng hạnh phúc.

Cặp đôi chính trong Chuyện tình Khau Vai ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Trao đổi với Thanh Niên, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết câu chuyện phim nói về nguồn gốc của một chợ tình đặc sắc nhất thế gian - chợ tình Khau Vai, nơi người ta tìm về không phải để bắt đầu một mối tình mới, mà để gặp lại người mình từng yêu, hỏi han và biết về cuộc sống của nhau sau những năm tháng xa cách.

Nữ chính trong Chuyện tình Khau Vai được giao cho á hậu Vân Nhi ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Nói về những thay đổi khi chuyển thể tiểu thuyết lên màn ảnh, biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho rằng văn học và điện ảnh có phương thức kể chuyện khác nhau, đòi hỏi cấu trúc và bố cục tác phẩm phải được điều chỉnh cho phù hợp. Dù vậy, ê kíp vẫn cố gắng tôn trọng nguyên tác, từ hệ thống nhân vật đến các tình huống chính.

Không chỉ khai thác chuyện tình đôi lứa, Chuyện tình Khau Vai còn tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao qua trang phục, phong tục cưới hỏi, lễ hội và sinh hoạt truyền thống. Phim được quay tại nhiều địa điểm thuộc cao nguyên đá Đồng Văn và Mèo Vạc, góp phần tạo nên không gian đậm bản sắc cho câu chuyện.

Bên cạnh Vân Nhi và Sỹ Hưng, phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Hà, Minh Hưng và á hậu Đỗ Thị Phương Thanh.

Chuyện tình Khau Vai do Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, có thời lượng khoảng 115 phút. Sau buổi ra mắt tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), phim dự kiến phát hành toàn quốc từ tháng 11.2026.