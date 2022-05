Chờ U.23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết với Thái Lan

U.23 Việt Nam sẽ đoạt huy chương vàng

Sau khi đội tuyển U.23 Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31, nhiều bạn trẻ đã không khỏi vui mừng. Hoà chung niềm vui đó, nhiều người ở TP.HCM đã đổ ra đường, cầm cờ reo hò ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U.23. Trên mạng xã hội, các bạn trẻ chia sẻ hình ảnh cũng như lời chúc mừng đến các cầu thủ Việt Nam.

Chưa hết bồi hồi với chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam trong trận bán kết, chị Đàm Song Thuận (35 tuổi, ngụ đường Vườn Lài, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ điều mong ước tiếp theo của chị là đội tuyển sẽ bước lên bục cao nhất.

Dù vậy, chị Thuận chia sẻ: “Tôi có chút lo lắng không phải vì đội tuyển U.23 Thái Lan quá mạnh mà vì các cầu thủ Việt Nam thiếu sự ổn định cần thiết qua từng trận đấu. Đội tuyển U.23 Việt Nam đã thắng giòn giã Indonesia, hòa chật vật với Philippines và mướt mồ hôi ở bán kết trước Malaysia với tỷ số sát nút nên tôi vẫn chưa tìm thấy yên tâm", chị Thuận chia sẻ.

Tuy nhiên, với lợi thế chủ nhà, chị Thuận tin rằng các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chiến thắng nhưng sẽ cực kỳ vất vả và đầy áp lực vì đội tuyển U.23 Thái Lan vốn là đối thủ mạnh trong chục năm trở lại đây.

Còn Phạm Nguyên Bảo (24 tuổi, nhân viên marketing, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đêm qua như là đêm vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến trận đấu bán kết. Anh theo dõi tất cả trận đấu và thậm chí mang máy ảnh ra Phố đi bộ Nguyễn Huệ để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc các cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Bảo chia sẻ: “Điều mình mong nhất là đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết với sự bùng nổ hơn nữa của các cầu thủ, tinh thần đồng đội được đưa lên cao nhất. Từ đó, các cầu thủ có những pha bóng mãn nhãn, mang lại chiến thắng vinh quang cho nước nhà”.

Bên cạnh đó, Bảo nhìn nhận đội tuyển U.23 Việt Nam và Thái Lan đều có thực lực ngang nhau. "Do đó, trận chung kết sẽ là màn giằng co đầy cam go, nhưng cuối cùng chiến thắng cũng sẽ nghiêng về phía Việt Nam", Bảo nói.

Chờ ngày ăn mừng

Nếu U.23 giành huy chương vàng thì chị Đàm Song Thuận cho biết sẽ ăn mừng lớn, nhưng sẽ không "đi bão".

“Gia đình tôi đa số là phụ nữ và trẻ em nên chúng tôi sẽ nấu nướng ăn uống hò hét với nhau là chính và đứng trên lầu hò reo ké với từng đoàn xe đi ngang trên đường là quá vui rồi. Xuống đường 'đi bão' thì vui nhưng nhiều rủi ro về giao thông”, chị Thuận phấn khởi chia sẻ.

Còn Phạm Nguyên Bảo cho biết anh sẽ ra Phố đi bộ Nguyễn Huệ tìm không khí cổ vũ, đồng thời sẽ chụp thật nhiều ảnh. Sau đó, anh sẽ di chuyển cùng với bạn bè trên một vài con đường, mặc áo quốc kỳ hoặc đeo băng rôn cổ động nếu đội tuyển U.23 Việt Nam đoạt huy chương vàng.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Huy, sinh viên năm 4 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho anh biết đã hẹn bạn bè cùng nhau xem trận chung kết tại một quán cà phê ở Q.Bình Thạnh.

“Dù có ngồi ở quán cà phê nhưng tôi nghĩ không khí cũng sẽ rất hào hứng. Hình như mọi người đều dừng hết lại mọi việc, chỉ tập trung xem bóng đá. Tôi cũng mong đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục giành huy chương vàng một lần nữa để có thể xuống đường ăn mừng cùng mọi người”, Huy nói.