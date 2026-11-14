Cho vay lãi nặng 20,5 tỉ đồng, dựng hợp đồng góp vốn để đòi nợ gần 49 tỉ đồng

Ngày 14.11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (44 tuổi, ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam Trần Thị Hồng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ẢNH: N.H

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6.2022 đến tháng 3.2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L (63 tuổi, ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9.3.2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán lên đến 20,5 tỉ đồng.

Biết gia đình bà L. có thửa đất rộng 6.000 m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà L. là ông N.A.K, Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Mặc dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không thể triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án mang tên "Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú", yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Đáng chú ý, từ khoản nợ 20,5 tỉ đồng, Hồng đẩy số tiền người vay phải thanh toán cho Hồng lên 32 tỉ đồng sau 6 tháng, dưới danh nghĩa "tiền chia cổ phần đợt 1". Đến tháng 3.2024, con số này tiếp tục tăng lên 48,625 tỉ đồng với lý do "bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán".

Khi bà L. không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn này để khởi kiện tại TAND khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hồng phủ nhận việc cho bà L. vay tiền, cho rằng các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật.

Tuy nhiên, qua thu thập, đối chiếu tài liệu, lời khai những người liên quan, sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra xác định dự án "Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú" trên thửa đất 6.000 m² hoàn toàn không có thật.

Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là tiền lãi vay. Lãi suất cho vay được xác định lần lượt là 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất pháp luật cho phép. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định là 24,025 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dù bà L. chưa thanh toán các khoản lãi nói trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn để khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc bà L. trả tiền. Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Vụ cho vay lãi nặng đang tiếp tục được Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, xử lý.