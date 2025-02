Chở vượt 16 người, tài xế xe khách bị phạt 40 triệu, tước giấy phép lái xe

Ngày 4.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với tài xế Đ.V.D (42 tuổi, ngụ xã Ngư Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) do có hành vi điều khiển xe khách chở quá 16 người so với quy định số người mà chiếc xe được phép chở.

Nhiều hành khách phải ngồi ở lối đi trên xe khách 36F-000.39 ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 3.2, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) làm nhiệm vụ trên QL217B, đoạn qua xã Hà Bắc (H.Hà Trung, Thanh Hóa) phát hiện tài xế D. điều khiển xe khách giường nằm mang biển số 36F-000.39, lưu thông hướng từ QL1A đến cao tốc Bắc - Nam, chở 56 người, trong khi chiếc xe chỉ có 40 chỗ ngồi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế D. theo quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ với mức xử phạt 40 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe và phù hiệu xe.

Hành khách trên xe khách sau đó đã được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu nhà xe bố trí xe vận chuyển theo lộ trình.

Mức phạt đối với tài xế D. được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26.12.2024 của Chính phủ, cao hơn so với trước đây khi áp dụng mức phạt quy định tại Nghị định 100 (ban hành tháng 12.2019, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt). Cụ thể, nếu áp dụng theo Nghị định 100 thì tài xế D. chỉ phải chịu mức phạt cao nhất là 24 triệu đồng khi chở quá 16 người.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ dịp tết Nguyên đán 2025 (25.1 - 2.2), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, làm bị thương 15 người.

Cũng trong thời gian nghỉ tết, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 1.479 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tổng số tiền hơn 8,4 tỉ đồng. Trong đó, 533 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 270 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 60 trường hợp vi phạm tốc độ...