Chờ xuất hiện ‘bảng tử thần’ tại VCK EURO 2024

Không có nhiều bất ngờ lớn ở vòng loại khi các anh hào của bóng đá châu Âu đều góp mặt ở VCK EURO 2024 diễn ra vào mùa hè năm tới. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc Albania đoạt ngôi đầu bảng E để cùng CH Czech giành vé đến Đức, còn Ba Lan đứng thứ 3 phải đá play-off.



Ý (phải) có thể đối mặt với bảng đấu khó khăn tại VCK EURO 2024 AFP

Cùng với chủ nhà Đức, 20 đội đã giành vé trực tiếp dự EURO 2024, gồm: Tây Ban Nha, Scotland (bảng A), Pháp, Hà Lan (bảng B), Anh và đương kim vô địch Ý (bảng C), Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia (bảng D), Albania, CH Czech (bảng E), Bỉ, Áo (bảng F), Hungary, Serbia (bảng G), Đan Mạch, Slovenia (bảng H), Romania, Thụy Sĩ (bảng I), Bồ Đào Nha và Slovakia (bảng J). Ngay sau khi kết thúc vòng bảng, 12 đội được xác định sẽ đá vòng play-off tranh 3 vé còn lại. Các đội đủ điều kiện tham dự vòng play-off phụ thuộc vào thành tích của mỗi đội tại League A, B và C thuộc UEFA Nations League 2022 - 2023. Đội đứng đầu bảng ở các League A, B và C sẽ tiến tới vòng play-off diễn ra vào tháng 3.2024. Do Hà Lan, Croatia, Tây Ban Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland và Serbia đứng đầu các nhóm tại UEFA Nations League, nên sẽ được thay thế bằng đội có thứ hạng cao nhất tiếp theo tại các nhóm giải này. Theo đó, 12 đội dự play-off được chia 3 nhóm đấu để xác định 3 vé còn lại dự VCK. Cụ thể nhóm A gồm Ba Lan, Xứ Wales, Estonia và Phần Lan; nhóm B là Israel, Bosnia & Herzegovina, Ukraine và Iceland; nhóm C có Georgia, Hy Lạp, Kazakhstan và Luxembourg. Các nhóm bốc thăm chia cặp thi đấu trận bán kết và chung kết, 3 đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ đoạt vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào năm tới.

Khả năng có "bảng tử thần"

UEFA đã tiến hành chia nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng và thành tích ở vòng loại để bốc thăm chia bảng tại VCK EURO 2024. Cụ thể, nhóm hạt giống số 1 gồm đội chủ nhà Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh; nhóm 2 có sự hiện diện của Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Đan Mạch, Albania, Áo; nhóm 3 với Hà Lan, Scotland, Croatia, Slovenia, Slovakia và CH Czech. Trong khi đó, Ý, Serbia, Thụy Sĩ và 3 đội vượt qua vòng play-off được xếp vào nhóm hạt giống số 4. UEFA sẽ tiến hành bốc thăm 24 đội chia thành 6 bảng (mỗi bảng 4 đội) VCK EURO 2024 vào ngày 2.12 tới tại TP.Hamburg (Đức).

Với việc xác định nhóm hạt giống, VCK EURO 2024 nhiều khả năng xảy ra các cuộc đụng độ đáng chú ý giữa các ông lớn bóng đá châu Âu ngay từ vòng bảng. Nhà vô địch Ý có thể phải đối mặt với một bảng đấu khó khăn vì nằm nhóm 4 do phong độ không tốt ở vòng loại (chỉ thắng 4 trong 8 trận). Vì vậy, không loại trừ Ý sẽ nằm cùng bảng với Hà Lan cũng như một trong những đội bóng mạnh thuộc nhóm 1. Trong đó, kịch bản xảy ra "bảng tử thần" được chờ đợi nhất là Ý cùng bảng với Đan Mạch, Hà Lan và một trong số các "ông lớn" nhóm 1 như á quân thế giới Pháp, Tây Ban Nha…