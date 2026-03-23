Choáng ngợp đường hoa kèn vàng rực rỡ bên sông Long Bình, đẹp như tranh

Những ngày cuối tháng 3, dọc theo đường Dương Quang Đông cặp dòng sông Long Bình (phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long), nhiều người vô cùng thích thú khi ngắm nhìn sắc vàng rực của những cây hoa kèn vàng chen nhau đua nở.
Theo người dân địa phương, hoa kèn vàng ở đây được trồng khá lâu, những năm trước cũng nở vàng nhưng không nhiều và đồng loạt như năm nay. Bà Trần Thị Tâm (62 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận) cho biết: "Mấy ngày nay, những cây hoa kèn vàng ở đây nở rực rỡ, nở kín cả cây, không thấy lá nữa, trông rất đẹp. Mỗi ngày, có nhiều người, nhất là 'nam thanh, nữ tú' đến chụp ảnh, nhộn nhịp cả đoạn đường".
Trần Xuân Tính (28 tuổi, ngụ xã Châu Thành, Vĩnh Long), cho biết thấy trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh nên cuối tuần "huy động" máy ảnh và rủ bạn bè đến đây check in. "Nhìn hình ảnh trên mạng đã đẹp rồi, đến đây mới thất đẹp hơn rất nhiều lần. Chúng tôi tranh thủ lưu lại hình ảnh đẹp này", Tính nói.
Đường hoa kèn vàng dài nhiều cây số, nằm nép bên dòng sông Long Bình, tạo nên vẻ đẹp "sơn thủy" ít nơi nào có được. Hoa kèn vàng còn gọi là hoa chuông vàng, mỗi hoa có dáng tựa chiếc chuông nhỏ, mọc thành chùm to trên cành. Cây nở đồng loạt che kín hết lá, nhìn từ xa như cây hoa vàng rực.
Đoạn đường ven sông Long Bình này xe cộ qua lại ít hơn những con đường khác nên những cây hoa tỏa đẹp tạo điều kiện cho người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Đẹp nhất là hàng kèn vàng đứng độc lập làm duyên, không bị che phủ bởi nhà cửa, cây xanh khác, càng khiến cho vẻ đẹp của hoa thêm nổi bật hơn.
