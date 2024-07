Choáng ngợp show diễn nối dài của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Sau thành công của các show trình diễn Jetski & Flyboards ban ngày như Sunset Jetski tại Phú Quốc và Awaken River tại Đà Nẵng, Sun Group tiếp tục bắt tay với H2O - đơn vị trình diễn Jetski & Flyboards hàng đầu nước Úc đem tới "Symphony of River" - show nghệ thuật đa trải nghiệm kết hợp trình diễn pháo hoa hàng đêm tại "quận giải trí" mới tại Đà Nẵng - Da Nang Downtown. Show diễn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới cho du lịch đêm Đà Nẵng, khi tạo ra những trải nghiệm lần đầu tiên có tại thành phố sông Hàn.

Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng, làm nên "thương hiệu" của show diễn Symphony of River

Với ý tưởng mang những "bản giao hưởng" vượt ra khỏi ranh giới của khán phòng hòa nhạc, Symphony of River chiêu đãi du khách một buổi hòa nhạc "đa trải nghiệm" độc đáo tại sân khấu ngoài trời có sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi bên sông Hàn tại tâm điểm giải trí mới của Đà Nẵng - Da Nang Downtown.

"Symphony of River" được trình diễn tại sân khấu trên mặt nước, quy tụ gần 100 diễn viên nghệ sĩ quốc tế trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật như ballet, hiphop, múa đương đại, malambo... Điểm nhấn đặc biệt làm nên ấn tượng và cá tính của show là những vũ điệu điêu luyện trên không và trên mặt nước của hơn 20 vận động viên vô địch Jetski và Flyboards thế giới từ H2O – nhà sản xuất lừng danh từng góp mặt trong các siêu phẩm điện ảnh Hollywood như James Bond, Mission Impossible…

Sự kết hợp uyển chuyển giữa Jetski, Flyboards và những tiết mục trình diễn trên sân khấu giúp cảm xúc khán giả thăng hoa

Trên nền của những bản giao hưởng vốn đã rất nổi tiếng và quen thuộc, khán giả được hòa mình vào câu chuyện đầy thi vị và đậm chất cổ tích về dòng sông Hàn với cốt truyện gồm 3 chương hồi. Khi những thanh âm đầu tiên của "Bản giao hưởng bên sông" vang lên cũng là lúc các nghệ sĩ ngôi sao quốc tế lần lượt xuất hiện, mang đến những màn trình diễn đang thịnh hành tại các sân khấu lớn trên thế giới như: "Quick Change" - biến đổi trang phục nhanh trong tích tắc kết hợp cùng xiếc hài "Funky Balloon" - Chú hề bong bóng, với sự tham gia của cặp đôi nghệ sĩ Minasov Victor và Minasov Elena, hay màn trình diễn tung hứng ngoạn mục từ gia đình ngôi sao Teslenko trên nền giai điệu bất hủ "Comedians Galop" của nhà soạn nhạc lừng danh người Nga - Kabalevsky.



Màn thay đổi trang phục trong tích tắc của cặp đôi nghệ sĩ Minasov Victor và Minasov Elena

Tiếp đó, màn trình diễn Handstand của nghệ sĩ nổi tiếng Zhaunenka Artsiom hòa cùng tiếng đàn cello du dương sẽ dẫn dắt khán giả bước vào không gian siêu thực mang tên "Dòng sông", với sự xuất hiện của 30 nghệ sĩ malambo và hơn 10 nghệ sĩ ballet. Những bước nhảy uyển chuyển với vũ đạo biến hóa của các vũ công khi kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng đối lập và âm thanh sống động của sân khấu bên sông mở ra trước mắt du khách một "bức tranh thủy mặc" đầy mê hoặc.



Màn trình diễn ballet đưa người xem vào không gian lãng mạn và đầy cảm xúc

Nếu phần trình diễn của các nghệ sĩ hay vận động viên Jetski và Flyboards mang đến sự phấn khích và choáng ngợp, thì âm nhạc sẽ đóng vai trò làm gia tăng cảm xúc trong "Symphony of River". Xuyên suốt thời lượng 45 phút của show diễn, du khách sẽ được thưởng thức những giai điệu cổ điển nổi tiếng thuộc thể loại Epic Symphony - giao hưởng hùng tráng, thường xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh như Carmen Symphony III, Million Roses hay Symphony No. 40 của nhà soạn nhạc lừng danh Mozart… Việc sử dụng những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng để kể câu chuyện xuyên suốt đã tạo nên một "khuôn nhạc" mang tên "Symphony of River", nơi các nghệ sĩ, các vận động viên là những "nốt nhạc" bay bổng, thăng hoa.



Những "đôi cánh" pháo hoa lấp lánh trên vai của các vận động viên Flyboards khiến khán giả không thể rời mắt

Mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi chương hồi của show diễn dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, để rồi ngỡ ngàng và thán phục trước những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Người xem sẽ có cảm giác như sông Hàn lần đầu tiên được khơi lên những cảm xúc bấy lâu dồn nén, và gửi gắm hết thảy những bí ẩn của nó vào từng chương hồi của show diễn.

Khán giả thích thú ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong show diễn

Bước vào chương"Ánh sáng" của show diễn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vòng xoáy Flyboard vẽ lên không trung bức họa của nước và ánh sáng; những chiếc Jetski "xé" màn đêm bằng pháo sáng và những cú tăng tốc đầy mạo hiểm. Để rồi, tất cả như bùng nổ và vỡ òa cảm xúc vào 5 phút cuối của show diễn, khi những chùm pháo hoa bừng sáng, vút lên cao như một khúc tráng ca của dòng Hàn giang.

Khoảnh khắc từng đợt pháo nối nhau "dệt hoa" trên nền trời cũng là lúc ca khúc chủ đề "Dancing Queen" vang lên, đưa du khách chìm đắm vào không gian nghệ thuật độc đáo, nơi mọi ranh giới đều được xóa nhòa. Những hiệu ứng pháo hoa cũng được tuyển chọn vô cùng đặc sắc, trình diễn cả tầm cao và tầm thấp. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng trên nền trời đêm Đà Nẵng các chùm pháo liên hoàn, có biểu tượng trái tim, mặt cười, hình ngôi sao, đến những bông pháo tầm cao bung nở rực rỡ. Màn pháo hoa kéo dài 5 phút sẽ khiến khán giả có những đêm hè không thể đáng nhớ hơn tại thành phố sông Hàn.

Mãn nhãn và hoành tráng là những tính từ được khán giả nhắc đến nhiều nhất khi theo dõi show diễn này

Những màn pháo hoa rực rỡ của "Symphony of River" cũng giúp Đà Nẵng trở thành tâm điểm du lịch trên cả nước mùa hè này, bên cạnh "thỏi nam châm" Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024. Giờ đây, không khí của DIFF 2024 sẽ không chỉ dừng lại vào đêm chung kết 13/7 mà còn kéo dài hết cả mùa hè. Đặc biệt, Symphony of River sẽ giữ lửa cho DIFF 2024 trong thời gian lễ hội kết thúc vòng loại, chuẩn bị cho đêm chung kết từ 30/6 đến 12/7.

"Tôi chưa bao giờ xem show nào hay thế. Tôi sẽ mời tất cả bạn bè tôi từ Malaysia đến đây để thưởng thức trải nghiệm tuyệt vời này. Ảo thuật, pháo hoa, thể thao mạo hiểm… khiến tôi quá đỗi choáng ngợp", Christine Wong, du khách đến từ Malaysia chia sẻ.

Rất đông khán giả đến từ sớm để chọn chỗ ngồi đẹp tại khán đài show diễn

"Symphony of River" diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần, lúc 20 giờ 30 hàng ngày tại Da Nang Downtown. Đặc biệt, từ 28.6 - 12.7, "Symphony of River" áp dụng ưu đãi 50% giá vé cho mọi du khách, với mức giá chỉ còn 500.000 đồng (đối với khán đài A) và 300.000 đồng (đối với khán đài B1/B2) áp dụng cho các ngày từ thứ 2 - thứ 5.Trong các ngày từ thứ 6 - chủ nhật giá vé chỉ còn 750.000 đồng (đối với Khán đài A) và 450.000 đồng (đối với khán đài B1/B2) dành cho mọi đối tượng du khách.



Đặc biệt với người dân Quảng Nam - Đà Nẵng khi mua vé show "Symphony of River" từ nay đến 30.9, giá vé ưu đãi chỉ còn 250.000 đồng (khán đài B1/B2) và 350.000 đồng (khán đài A) áp dụng trong tất cả các ngày từ thứ 2 - chủ nhật. Du khách xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh thường trú Đà Nẵng - Quảng Nam tại quầy vé.