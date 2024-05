Truyền thông quốc tế đồng loạt lên tin về Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Cổng thông tin du lịch và lữ hành của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Travel Daily News, mới đây đã đăng tải bài viết với nhan đề: “Đà Nẵng chuẩn bị cho mùa hè rực rỡ với sự trở lại của Lễ hội pháo hoa quốc tế”.



Travel Daily News giới thiệu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024

Bài báo đưa tin chi tiết về Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 sẽ diễn ra trong 5 tuần, từ 8.6 - 13.7, tại sân khấu bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội: Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và Việt Nam.

Các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng xung quanh chủ đề chính “Made In Unity” hứa hẹn làm say lòng người xem và lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết đến du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vào mỗi đêm của lễ hội, từng đội sẽ có 20 phút để chinh phục khán giả theo các chủ đề đa dạng như “Made of Unique Culture”, “Made of Nature Wisdom”, “Made of Love Inspiration”, “Made of Fairytales”,...

Theo Travel Daily News, Đà Nẵng hiện là thành phố duy nhất tại Việt Nam tổ chức lễ hội pháo hoa thường niên. Kể từ thời điểm ra mắt năm 2008, DIFF đã giúp định vị Đà Nẵng như “Thành phố của lễ hội pháo hoa” và điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu tại châu Á. Năm nay, sự kiện dự kiến thu hút hơn 1 triệu du khách và mang về doanh thu hàng triệu USD cho ngành du lịch của thành phố. Nhà báo quốc tế Theodore Koumelis - đồng sáng lập của Travel Daily News, đánh giá DIFF 2024 là “sự kiện không thể bỏ qua”.

Các điểm vui chơi và hoạt động giải trí nổi tiếng tại Đà Nẵng trong mùa DIFF 2024 được BILLIONAIRE Asia chia sẻ đến độc giả

Trong khi đó, tạp chí BILLIONAIRE với độc giả là các doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà sáng tạo ở châu Á, đã dành riêng một bài chia sẻ về các trải nghiệm hấp dẫn tại Đà Nẵng trong mùa lễ hội.

Du khách có thể kéo dài những trải nghiệm kỳ thú khi khám phá Cầu Vàng hay tận hưởng các trò chơi cảm giác mạnh và đắm chìm trong những màn trình diễn hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills và Đà Nẵng Downtown (trước có tên là Asia Park).

Mùa hè này, Sun World Ba Na Hills diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động mới, chẳng hạn như show tạp kỹ hoành tráng với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế như Maestro Voronin, Maxim Voronin, Anastasiia Popsulys, Lena Kohn… Trong khi đó, Đà Nẵng Downtown mang đến các chương trình biểu diễn “Rối Việt” truyền thống của Việt Nam, ẩm thực đường phố tươi ngon và show “Âm hưởng của dòng sông” kết hợp thể thao mạo hiểm Jetski & Flyboard với âm nhạc, pháo hoa đầy mãn nhãn.

Tạp chí chia sẻ thêm: “Cho dù du khách đang tìm kiếm sự phiêu lưu, thư giãn hay hòa mình vào văn hóa, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm mùa hè khó quên”.

Tờ báo hàng đầu Thái Lan - Bangkok Post cũng đăng tải thông tin Đà Nẵng chuẩn bị cho DIFF 2024: “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 sẽ thắp sáng bầu trời từ 8.6 - 13.7". Du khách đến với thị trấn ven biển Đà Nẵng của Việt Nam sẽ có lựa chọn chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của sông Hàn về đêm và tham gia các hoạt động vui chơi nâng tầm trải nghiệm trong mùa lễ hội.

Theo báo chí quốc tế, với vị trí ven biển tuyệt đẹp và vô số điểm tham quan hấp dẫn nhất Đông Nam Á, Đà Nẵng mời gọi du khách tận hưởng một kỳ nghỉ đầy phiêu lưu và khám phá. Từ các công viên giải trí và sân golf đẳng cấp thế giới đến những bãi biển hoang sơ và các Di sản thế giới được UNESCO công nhận, thành phố này ẩn chứa nhiều điều thú vị cho tất cả mọi người.

Đà Nẵng xây dựng thương hiệu thành phố của các lễ hội

DIFF 2024 là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần thứ 12. Vào lần tổ chức gần nhất năm 2023, DIFF đã trở thành “thỏi nam châm” hút khách đến Đà Nẵng, giúp ngành du lịch của thành phố sông Hàn bứt phá ngoạn mục sau Covid-19.

Thông qua các lễ hội được đầu tư mạnh mẽ, Đà Nẵng xây dựng thương hiệu thành phố của các lễ hội và giúp hình ảnh du lịch Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn, thân thiện hơn với du khách quốc tế. Việc hàng loạt tờ báo hàng đầu quốc tế đưa tin về DIFF cũng là một tín hiệu nữa cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách thế giới dành cho thành phố của cây Cầu Vàng nổi tiếng.