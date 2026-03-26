Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Choáng: Tài xế Xanh SM Bike được miễn phí thuê, đổi pin 3 năm

Lê Nam
26/03/2026 16:12 GMT+7

Chiều 26.3.2026, Công ty GSM công bố triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt khi miễn phí thuê và đổi pin lên tới 3 năm cho tất cả tài xế xe máy điện Xanh SM Bike. Chính sách được đưa ra nhằm hỗ trợ lực lượng tài xế nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện điện, tối ưu chi phí vận hành trong bối cảnh thị trường nhiên liệu nhiều biến động.

Theo đó, khách hàng mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast từ nay đến hết ngày 30.6.2026 và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày chốt đơn. Đồng thời, chính sách đổi pin miễn phí không giới hạn số lần tại các trạm công cộng cũng được kéo dài đến hết ngày 31.3.2029.

Như vậy, trong vòng 3 năm tới, lực lượng Xanh SM Bike sử dụng xe máy điện đổi pin VinFast trên toàn quốc sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí năng lượng, qua đó tạo lợi thế lớn trong việc tối ưu thu nhập.

Bên cạnh đó, tài xế còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu ở mức cao, lên tới 90% trong năm đầu và 85% trong các năm tiếp theo. Để giảm rào cản gia nhập, GSM triển khai chương trình "Vào Xanh, Tặng Xe" đến hết ngày 30.4.2026, cho phép tài xế nhận xe vận doanh với mức đặt cọc từ 3 triệu đồng, trả góp hàng tháng từ 1,5 - 1,7 triệu đồng tùy dòng xe.

Tài xế Xanh SM được thuê và đổi pin miễn phí 3 năm- Ảnh 1.

ẢNH: VINFAST

Ngoài ra, tài xế Xanh SM Bike còn được hỗ trợ các chi phí và thủ tục liên quan như đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, bảo trì, bảo dưỡng, trang bị thiết bị định vị; đồng thời được miễn cọc ký quỹ, miễn lý lịch tư pháp và nhận thưởng gia nhập lên tới 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Công ty GSM Toàn cầu, cho biết: "Thông qua các chính sách đặc biệt của VinFast và GSM, chúng tôi muốn tạo điều kiện tối đa cho các bác tài dễ dàng gia nhập hệ thống Xanh SM, nâng cao thu nhập thông qua việc giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu xăng dầu và hướng tới một môi trường làm việc văn minh, an toàn và lành mạnh hơn. Đây cũng là cách chúng tôi góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định an sinh xã hội cho đất nước".

Hiện VinFast đã ra mắt 3 mẫu xe máy điện đổi pin gồm Evo, Feliz II và Viper, với giá bán từ 19,9 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn mua hoặc thuê pin, với chi phí thuê từ 175.000 đồng/tháng và phí đổi pin tại trạm công cộng là 9.000 đồng/lần.

Xe điện lội ngược dòng giữa bão nhiên liệu

Bất chấp những dự báo thận trọng về sự chững lại của nền kinh tế trong bối cảnh đầy biến động và những cú sốc từ thị trường năng lượng hóa thạch, ngành công nghiệp ô tô thế giới vẫn đang chứng kiến một cuộc bứt phá ngoạn mục nhờ sự lên ngôi tỏa sáng của xe điện.

Khám phá thêm chủ đề

xanh SM xe điện tài xế công nghệ VinFast đổi pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận