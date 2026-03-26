Choáng: Tài xế Xanh SM Bike được miễn phí thuê, đổi pin 3 năm

Theo đó, khách hàng mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast từ nay đến hết ngày 30.6.2026 và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày chốt đơn. Đồng thời, chính sách đổi pin miễn phí không giới hạn số lần tại các trạm công cộng cũng được kéo dài đến hết ngày 31.3.2029.

Như vậy, trong vòng 3 năm tới, lực lượng Xanh SM Bike sử dụng xe máy điện đổi pin VinFast trên toàn quốc sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí năng lượng, qua đó tạo lợi thế lớn trong việc tối ưu thu nhập.

Bên cạnh đó, tài xế còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu ở mức cao, lên tới 90% trong năm đầu và 85% trong các năm tiếp theo. Để giảm rào cản gia nhập, GSM triển khai chương trình "Vào Xanh, Tặng Xe" đến hết ngày 30.4.2026, cho phép tài xế nhận xe vận doanh với mức đặt cọc từ 3 triệu đồng, trả góp hàng tháng từ 1,5 - 1,7 triệu đồng tùy dòng xe.

Ngoài ra, tài xế Xanh SM Bike còn được hỗ trợ các chi phí và thủ tục liên quan như đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, bảo trì, bảo dưỡng, trang bị thiết bị định vị; đồng thời được miễn cọc ký quỹ, miễn lý lịch tư pháp và nhận thưởng gia nhập lên tới 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Công ty GSM Toàn cầu, cho biết: "Thông qua các chính sách đặc biệt của VinFast và GSM, chúng tôi muốn tạo điều kiện tối đa cho các bác tài dễ dàng gia nhập hệ thống Xanh SM, nâng cao thu nhập thông qua việc giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu xăng dầu và hướng tới một môi trường làm việc văn minh, an toàn và lành mạnh hơn. Đây cũng là cách chúng tôi góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định an sinh xã hội cho đất nước".

Hiện VinFast đã ra mắt 3 mẫu xe máy điện đổi pin gồm Evo, Feliz II và Viper, với giá bán từ 19,9 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn mua hoặc thuê pin, với chi phí thuê từ 175.000 đồng/tháng và phí đổi pin tại trạm công cộng là 9.000 đồng/lần.