Choáng với 'đại lộ khách sạn' ở Phú Quốc

Khi đêm xuống, công trường “đại lộ khách sạn” tại Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach) (Phú Quốc) vẫn sáng đèn, với các ca thi công nối tiếp nhau. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu 3,5 ngày/sàn để đưa quần thể khách sạn vào phục vụ APEC 2027.

Cụm dự án APEC thi công xuyên đêm

Nằm kế bên Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đại lộ khách sạn Ruby Beach đang dần thành hình với 17 tòa khách sạn hướng biển. Nổi bật trong số đó là cụm khách sạn dự kiến được Marriott International quản lý dưới hai thương hiệu JW Marriott Marquis và W Hotels.

Sự hiện diện của hai thương hiệu mở ra những lựa chọn lưu trú với phong cách khác nhau trong cùng quần thể. Nếu JW Marriott Marquis gắn với nhóm khách sạn quy mô lớn, đẳng cấp cao, thường hiện diện tại những trung tâm du lịch và kinh tế quan trọng trên thế giới, thì W Hotels lại theo đuổi phong cách thiết kế táo bạo, chú trọng trải nghiệm phong cách sống, hướng tới những du khách yêu thích sự mới mẻ và sáng tạo.

Cụm khách sạn do JW Marriott Marquis và W Hotels vận hành nằm ngay cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Hiện tòa dự kiến mang thương hiệu JW Marriott Marquis đã xây dựng tới tầng 22, còn tòa dự kiến mang thương hiệu W Hotels đã thi công tới tầng 32. Dự kiến cả hai tòa sẽ cất nóc vào cuối tháng 11/2026. Theo kế hoạch thi công, cụm khách sạn đặt mục tiêu hoàn thành phần thô trước khi khép lại năm nay, đồng thời triển khai các hạng mục cơ điện và cấp thoát nước, tạo điều kiện chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Riêng cụm khách sạn này có tổng diện tích sàn gần 400.000 m², cho thấy quy mô của một trong những hợp phần chủ lực tại Ruby Beach. Cùng với các cụm khách sạn đang đồng loạt lên tầng dọc bãi biển, quần thể từng bước định hình một dải lưu trú tập trung, kết nối trực tiếp với các công trình hội nghị và biểu diễn phục vụ APEC 2027.

Cụm khách sạn do Lotte Hotels vận hành đã được xây dựng tới tầng 12 ẢNH: TÂN MINH NHÂN

Nằm gần vị trí “cửa ngõ” của Ruby Beach, 3 tòa khách sạn do Lotte Hotels quản lý cũng đang đồng loạt lên tầng. Một tòa hiện đã đạt tầng 12 trên tổng số 30 tầng, trong khi hai tòa còn lại lần lượt lên tới tầng 5 và tầng 6 trên tổng số 28 tầng.

Việc đưa thương hiệu khách sạn Hàn Quốc vào quần thể cũng gắn với sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc đối với thị trường này. Trong tháng 7.2026, tuyến bay Incheon - Phú Quốc đạt hệ số sử dụng ghế bình quân khoảng 85,5%. Riêng Eastar Jet và Jeju Air ghi nhận tỷ lệ lần lượt lên tới 93,9% và 93,6%, cho thấy nhu cầu cao trên đường bay kết nối Hàn Quốc với đảo Ngọc. Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Phú Quốc đã tăng từ vị trí thứ 15 lên thứ 5 trong nhóm điểm đến được người Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất.

”Rừng cần cẩu” tại đại lộ khách sạn Ruby Beach

Bên cạnh đó, các tòa được vận hành bởi Grand Hyatt, Le Méridien và The Luxury Collection, Gallery và SO/, Hilton và Conrad đang được đẩy mạnh triển khai và đồng loạt bước vào giai đoạn xây dựng phần thân.

Tiến độ công trình được duy trì nhờ sự phối hợp xuyên suốt giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công và đối tác trong từng khâu triển khai. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hỗ trợ các nhà thầu tiếp cận nguồn vốn và các giải pháp tài chính như bảo lãnh, bao thanh toán, qua đó tạo thêm dư địa để doanh nghiệp chủ động nguồn lực và đáp ứng yêu cầu thi công theo kế hoạch.

Khi hoàn thành, 17 tòa khách sạn tại Ruby Beach dự kiến cung cấp khoảng 7.000 phòng trong giai đoạn đầu. Các giai đoạn tiếp theo có thể nâng tổng quy mô toàn khu lên khoảng 20.000 phòng. Nguồn cung này được kỳ vọng bổ sung năng lực đón các đoàn khách lớn, đồng thời tạo thêm dư địa để Phú Quốc phát triển du lịch MICE và nghỉ dưỡng cao cấp.

Những thương hiệu vận hành khách sạn danh tiếng nhất thế giới sẽ có mặt tại Ruby Beach

Đà tăng trưởng của du lịch Phú Quốc đang cho thấy nhu cầu ấy là có cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm 2026, đảo đã đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt. Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến thu hút 10.000 - 12.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế, đặt ra yêu cầu cao về năng lực lưu trú, dịch vụ và tổ chức đón tiếp của toàn đảo. Với vị trí liền kề các công trình phục vụ sự kiện, Ruby Beach được kỳ vọng góp phần đáp ứng những yêu cầu đó.

Nếu Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ, đối thoại, Nhà biểu diễn đa năng là nơi mở ra những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thì Ruby Beach bổ sung hợp phần lưu trú để kết nối các hoạt động trong cùng một quần thể. Khoảng cách giữa khách sạn, hội trường và không gian biểu diễn được rút ngắn, tạo thuận lợi cho việc tổ chức những chương trình có lịch trình dày và số lượng khách lớn.

Giá trị của “đại lộ khách sạn” vì thế sẽ được đánh giá không chỉ bằng tốc độ lên tầng hay số phòng đưa vào sử dụng, mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ cùng hạ tầng hội nghị, giao thông và giải trí. APEC 2027 là cột mốc thúc đẩy tiến độ; về lâu dài, Ruby Beach được kỳ vọng bổ sung năng lực để Phú Quốc tiếp tục đón những hội nghị quốc tế, sự kiện doanh nghiệp và đoàn khách quy mô lớn sau năm APEC.