'Choáng' với những loại trà đắt tiền nhất thế giới

Theo trang Prestige, lịch sử của trà bắt nguồn từ khoảng năm 2737 trước Công nguyên khi Hoàng đế Thần Nông của Trung Quốc cho vài lá cây Camellia sinensis vào trong ấm nước sôi rồi uống tách trà đầu tiên. Hiện nay trà đã phổ biến khắp nơi, trong đó có những loại quý hiếm, rất đắt tiền.

28,164 tỷ đồng/ kg trà Đại Hồng Bào

Đúng đầu bảng là trà Đại Hồng Bào (大紅袍), có giá khoảng 1,2 triệu USD/kg, tương ứng với 28,164 tỉ đồng. Loại trà này là báu vật quốc gia của Trung Quốc. Vì sự quý hiếm và chất lượng trà hảo hạng nên Đại Hồng Bào được biết đến với biệt danh là “Vua trà”. Loại ngon nhất của loại trà này là từ những cây Đại Hồng Bào mẹ có lịch sử hằng ngàn năm. Hiện nay chỉ còn lại 6 cây mẹ ở vùng núi Vũ Di sơn (武夷山) thuộc tỉnh Phúc Kiến. Vào năm 2005, trong một cuộc bán đấu giá, 20g trà Đại Hồng Bào từ cây mẹ đã được bán với giá khoảng 30.000 USD, trở thành kỷ lục đấu giá cao nhất.

Phần lớn trà Đại Hồng Bào hiện nay trên thị trường là từ lai tạo nhân tạo, thông qua sản xuất vô tính để duy trì các đặc tính của loại trà này, do đó giá rẻ hơn nhiều so với Đại Hồng Bào từ cây mẹ. Giá cả tùy thuộc vào chất lượng cụ thể của nó.

Loại đắt tiền thứ hai là Hùng Miêu trà (熊猫茶), còn gọi là trà gấu trúc hay trà phân gấu trúc. Đây là loại trà được bón bằng phân gấu trúc, sản xuất ở vùng núi Nhã An thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào tháng 4.2012 Hùng Miêu trà chính thức có mặt trên thị trường và nổi tiếng ngay là loại trà hàng đầu thế giới; người ta đã bán 50g trà (tương đương 16 tách trà) với giá 3.500 USD, tương ứng 82,142 triệu đồng hoặc khoảng 200 USD (4,694 triệu đồng) một tách.

Một doanh nhân trồng trà gấu trúc ở địa phương cho rằng loại trà này tốt cho sức khỏe vì gấu trúc chỉ ăn tre dại và chỉ hấp thụ khoảng 30% chất dinh dưỡng, đồng thời nó khuyến khích “nền văn hóa tái chế và sử dụng phân bón hữu cơ”. Ngày nay, Hùng Miêu trà có giá khoảng 70.000 USD/kg, tương ứng 1,642 tỉ đồng.





Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản cũng có loại trà rất đắt tiền

Đại gia thứ ba là The Yellow Gold Tea Buds, một loại hoàng trà (黄茶) sang trọng và quý hiếm, do công ty trà TWG của Singapore sản xuất. Người ta thu hoạch loại trà này trên một ngọn núi, mỗi năm chỉ hái một ngày. Họ dùng cây kéo bằng vàng để cắt búp trà, sau đó đem phơi khô dưới nắng mặt trời rồi cho vào bình đậy kín để lá trà bị hâm nóng, giải phóng chất polyphenol. Cuối cùng lá trà có màu hơi vàng, mềm, hương hoa độc đáo. Sở dĩ loại hoàng trà này đắt tiền vì ngoài chất lượng và sự quý hiếm, nó còn được “mạ” bằng lớp vảy vàng 24 carat, mục đích không chỉ mang lại vẻ sang trọng mà còn nhằm cung cấp các lợi ích dinh dưỡng, vì ở châu Á, vàng được cho là tốt cho sức khỏe. The Yellow Gold Tea Buds có giá khoảng 7.800 USD/kg, tương ứng 182,988 triệu đồng.

Thứ tư là trà Hoàng đế Silver tips, loại trà ô long được thu hoạch tại điền trang trà Makaibari trên những ngọn đồi dốc ở vùng Darjeeling, Tây Bengal (Ấn Độ). Loại trà này có một hương vị phức hợp, đậm đà hương xoài và frangipani (hoa sứ).

Người ta thu hoạch loại trà này vào những đêm trăng tròn, ngay trước ngày hạ chí, khoảng từ nửa đêm đến 3 giờ sáng. Trong một cuộc đấu giá vào năm 2014, trà Hoàng đế Silver tips được bán với giá 1.850 USD/kg, trở thành loại trà đắt nhất ở Ấn Độ. Ngày nay, nếu mua loại trà này bạn phải trả số tiền khoảng 43,419 triệu đồng/kg.

Trà Gyokuro (玉 露) cũng thuộc loại đắt tiền trên thế giới. Nó có tên Hán Việt là Ngọc Lộ hoặc Ngọc Sương. Đây là một trong những loại trà xanh cao cấp nhất của Nhật Bản, được trồng ở quận Uji. Để thu hoạch loại trà này người ta phải trồng chúng dưới bóng râm của thảm rơm trong 4 tuần trước khi hái những lá trà tốt nhất. Quá trình này giúp cây giữ lại axit amin L-theanine, từ đó làm tăng hương vị umami trong trà.

Kahei Yamamoto VI là người đầu tiên phát hiện ra trà Gyokuro vào năm 1835. Một kg trà Gyokuro có giá khoảng 650 USD (15,255 triệu đồng).

Ngoài những loại trên còn có những “đại gia” khác là trà Phổ Nhĩ (234,700 triệu đồng/kg); trà Thiết Quan Âm, giá khoảng 70,410 triệu đồng/kg); trà Ô Long Vintage Narcissus Wuyi (152,555 triệu đồng/kg); Cao Sơn trà (Đài Loan) giá 5,857 triệu đồng/kg; Trà hương phiến Tienchi (Tienchi flower tea) giá 3,989 triệu đồng/kg.