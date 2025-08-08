Chơi game có tác động bất ngờ đến chỉ số IQ của trẻ em

Thông tin này thật sự gây bất ngờ khi trái ngược với quan điểm phổ biến cho rằng chơi game có hại cho sự phát triển trí óc của trẻ nhỏ. Mặc dù sự khác biệt về khả năng nhận thức là không lớn và không đủ để khẳng định mối quan hệ nhân quả, nhưng kết quả này vẫn đáng chú ý.

Vẫn có những tranh cãi liên quan đến tác hại của chơi game đối với trẻ nhỏ ẢNH: REUTERS

Bắt đầu được thực hiện vào năm 2022, nghiên cứu đã xem xét các yếu tố như di truyền và hoàn cảnh kinh tế xã hội của trẻ. Nhóm nghiên cứu đến từ Hà Lan, Đức và Thụy Điển cho biết: "Phương tiện truyền thông kỹ thuật số định hình tuổi thơ hiện đại, nhưng tác động của nó đến nhận thức vẫn chưa rõ ràng và đang gây tranh cãi". Họ nhấn mạnh rằng các nghiên cứu có dữ liệu di truyền có thể làm sáng tỏ các tuyên bố về nguyên nhân và vai trò của các khuynh hướng di truyền.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích hồ sơ thời gian sử dụng màn hình của 9.855 trẻ em ở Mỹ trong độ tuổi 9 - 10. Trung bình, các em dành 2,5 giờ mỗi ngày để xem TV hoặc video trực tuyến, 1 giờ chơi game và nửa giờ giao lưu trên internet. Hai năm sau, những trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho game đã ghi nhận chỉ số IQ tăng 2,5 điểm so với mức trung bình.

Trẻ nhỏ chơi game giúp chỉ số IQ tăng lên?

Điểm IQ tăng lên dựa trên thành tích của trẻ trong các nhiệm vụ như hiểu đọc, xử lý hình ảnh không gian, trí nhớ, tư duy linh hoạt và khả năng tự chủ. Mặc dù nghiên cứu chỉ tập trung vào trẻ em ở Mỹ và không phân biệt giữa các loại game nhưng vẫn cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối liên hệ giữa trò chơi và IQ.

Nhà khoa học thần kinh Torkel Klingberg từ Viện Karolinska (Thụy Điển) cho biết: "Kết quả của chúng tôi ủng hộ tuyên bố rằng thời gian sử dụng màn hình không làm suy giảm khả năng nhận thức của trẻ em và việc chơi game thực sự có thể giúp tăng cường trí thông minh".

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng đây không phải là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa thời gian chơi game và sự phát triển khả năng nhận thức. Họ cho rằng quy mô mẫu nhỏ và thiếu cân nhắc đến các yếu tố di truyền và kinh tế xã hội đã dẫn đến những báo cáo trái chiều trước đây về tác động của thời gian sử dụng màn hình.

Klingberg nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không xem xét tác động của hành vi sử dụng màn hình đối với hoạt động thể chất, giấc ngủ, sức khỏe hoặc thành tích học tập, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu về các yếu tố môi trường khác và mối liên hệ giữa tác động nhận thức với sự phát triển não bộ ở trẻ em.