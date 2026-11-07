Chơi pickleball cuối tuần: Người lớn tuổi, ít vận động nên lưu ý gì?

Nhóm người đặc biệt đáng lưu ý là nhóm “chiến binh cuối tuần” (weekend warriors).

Bà Diane Tai, bác sĩ chấn thương chỉnh hình tại Hồng Kông, cho biết “chiến binh cuối tuần” là thuật ngữ mô tả những người ít vận động trong tuần, nhưng lại dành nhiều giờ chơi thể thao vào cuối tuần. Sự thay đổi đột ngột về mức độ vận động có thể khiến cơ, gân và khớp phải chịu tải vượt quá khả năng thích nghi.

Cần lưu ý gì khi chơi pickleball?

Theo bác sĩ Tai, nguyên nhân đầu tiên khiến nguy cơ chấn thương có thể tăng ở nhóm “chiến binh cuối tuần” là do họ thường bỏ qua bước khởi động trước khi chơi. Khi không khởi động kỹ, cơ thể chưa sẵn sàng cho những động tác di chuyển nhanh, đổi hướng hoặc bật nhảy, từ đó làm tăng nguy cơ căng hoặc tổn thương cơ và dây chằng.

Pickleball có những động tác đổi hướng đột ngột, bật nhảy và vung vợt liên tục ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Việc vận động quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ hoặc tiếp tục chơi khi đang đau cũng có thể làm tăng tải lên cơ và gân, khiến tổn thương hiện có trở nên nghiêm trọng hơn. Gân Achilles ở phía sau cổ chân (gân gót chân) chịu nhiều lực khi chạy, bật nhảy và đổi hướng đột ngột, nên cũng có nguy cơ bị quá tải hoặc đứt.

Tuổi tác cũng là yếu tố cần lưu ý. Độ đàn hồi của gân và dây chằng có thể suy giảm theo thời gian, góp phần làm tăng nguy cơ chấn thương. Bác sĩ Tai cho biết thêm, hút thuốc cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe gân.

Ngoài ra, các động tác vung vợt lặp đi lặp lại khi chơi có thể gây quá tải lên những cấu trúc quanh vai, khuỷu tay và cổ tay. Người chơi có thể bị viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay (hay hội chứng khuỷu tay tennis) hoặc tổn thương chóp xoay vai.

Ở chi dưới, những động tác di chuyển ngang, chùng chân, đổi hướng và bật nhảy có thể làm tăng nguy cơ bong gân cổ chân, chấn thương đầu gối hoặc tổn thương gân gót chân. Do đó, những người mới tập chơi, chưa quen với môn thể thao này cũng nên thận trọng.

Mọi người nên khởi động đúng cách trước khi tham gia bất kỳ môn thể thao nào, đồng thời cho cơ thể thời gian thích nghi trước khi tăng cường độ vận động ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Đừng phớt lờ những cơn đau

Bác sĩ Tai nhấn mạnh người chơi cần khởi động đúng cách trước khi tham gia bất kỳ môn thể thao nào, đồng thời cho cơ thể thời gian thích nghi trước khi tăng cường độ vận động. Người mới bắt đầu nên tập luyện từng bước, tốt nhất có sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

“Đau là tín hiệu từ cơ thể và không nên bị bỏ qua”, bác sĩ Tai nói.

Đau mỏi cơ thông thường sau vận động thường xuất hiện sau khi tập luyện và giảm dần trong vài ngày. Tuy nhiên, nếu đau dữ dội, sưng nhiều, bầm tím, xuất hiện khối sưng bất thường hoặc khó đi lại, người chơi cần đi khám sớm, theo The Standard (Hồng Kông).

Đặc biệt, khi nghe tiếng ‘bụp’ ở vùng gót chân, cảm giác như bị đá vào phía sau cổ chân hoặc không thể kiễng chân, cần nghĩ đến khả năng tổn thương gân gót chân và đi khám ngay.