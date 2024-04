CholimexFood báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2024 và tầm nhìn chiến lược 20 năm

Năm 2023, đối mặt với những khó khăn và thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp phải như: xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, căng thẳng mới bùng phát ở Trung Đông, tình trạng biến đổi khí hậu,… Nhưng Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex vẫn cố gắng đạt được những kỳ vọng đã đề ra như sau: cụ thể, tổng doanh thu năm 2023 là 3 nghìn 400 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Đây cũng chính là cột mốc đánh dấu sự tăng trưởng liên tục trong 14 năm của một thương hiệu Việt như Cholimex Food.

HĐQT báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hiện nay, Cholimex Food vẫn giữ vị thế dẫn đầu trong ngành hàng gia vị và là nhà cung cấp của các nhãn hàng lớn như Hadilao, Pizza Hut, Popeyes, Domino, Jollibee,... Cholimex Food tự hào là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ được yêu thích và tin dùng trong nước, mà còn xuất hiện trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2023, cũng chính là giai đoạn ghi nhận sự phát triển và nghiên cứu các sản phẩm gia vị xốt ướp tiện lợi, giúp cho cuộc sống của thế hệ mới dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian chỉ với một bước chế biến đơn giản như: xốt ướp thịt nướng, xốt ướp xá xíu, gia vị kho cá, gia vị kho thịt, xốt bún bò, xốt bò kho, xốt ướp thịt kiểu Hàn Quốc, xốt gà chiên nước mắm, xốt sườn xào chua ngọt,... Cùng với những sản phẩm như tương ớt, tương cà, tương đen, nước tương, nước mắm, sa tế,… từ lâu đã luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và đánh giá cao.

Không phải đơn giản mà Cholimex Food chinh phục được những thị trường khó tính, tất cả đều đến từ chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quản trị chất lượng ISO 9001:2015, ISO 22000 và chứng nhận đạt điều kiện An toàn thực phẩm để xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu (EU) với EU code DL62, BRC; tiêu chuẩn HALAL cho các quốc gia Hồi giáo và KOSHER cho thị trường Do Thái để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Với minh chứng nguồn gốc rõ ràng, Cholimex Food mang đến sự an tâm cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, độ bao phủ ngày càng rộng khắp cả nước với gần 100.000 quầy bán lẻ, 5.000 nhà hàng, chuỗi thức ăn nhanh và quán ăn, 7.000 siêu thị, thương hiệu Cholimex Food đã trở thành một phần không thể thiếu trong gian bếp và những bữa cơm của gia đình Việt.

Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quản trị chất lượng ISO 9001:2015

Không những ghi điểm với khách hàng từ các sản phẩm xốt, gia vị và nước chấm, Cholimex Food còn nỗ lực không ngừng trong việc tạo ra những sản phẩm đông lạnh phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của thị trường nội địa lẫn xuất khẩu như: chả giò, há cảo, hoành thánh, chạo tôm, bánh xếp, bánh bao,… được chế biến từ nông thủy hải sản phong phú và chất lượng của Việt Nam.

Tiếp nối những kết quả đáng kể trong năm 2023, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex tiếp tục đặt ra con số tổng doanh thu là 3.850 tỉ đồng cho năm 2024. Và để được những con số thực tế ấn tượng, đều nhờ vào đội ngũ nhân lực có trình độ và chuyên môn cao, nghiệp vụ chuyên sâu và luôn quyết tâm gắn bó cùng công ty thực hiện sứ mệnh đưa hương vị Việt vươn tầm thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn sở hữu những hương vị độc đáo và rất đặc trưng không phải quốc gia nào cũng có. Nhận định và nắm bắt được ưu điểm này, Cholimex Food đề ra tầm nhìn chiến lược 20 năm tiếp tục nghiên cứu cho ra mắt thị trường các sản phẩm gia vị mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác với những khách hàng uy tín mới, để không những tạo ra một thương hiệu Việt mà còn phát triển thành một nền công nghiệp gia vị chuẩn Việt được đánh dấu bằng sự ra đời của nhà máy chế biến thực phẩm Cholimex Food thứ hai tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với công suất 10.000 tấn/năm được khởi công xây dựng từ ngày 11.11.2022, dự kiến hoạt động vào quý 3/2024.