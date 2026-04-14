Chọn bãi gửi xe hay chọn bích họa giữa trung tâm TP.HCM?

Đề nghị thu hồi bãi giữ xe vì sợ ảnh hưởng tới bích họa

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 4.3, Công an phường Sài Gòn có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động đối với hai bãi giữ xe trên đường Công Xã Paris (từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn) và đường Hai Bà Trưng (từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn) thuộc phường Sài Gòn.

Đây là 2 vị trí được Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép cho Công ty TNHH Đường sách TP.HCM được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để bố trí giữ xe phục vụ Đường Sách.

Sở Xây dựng TP.HCM cấp Giấy phép cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè trên các tuyến đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để tổ chức giữ xe, thời hạn từ 11.2 -11.5 ẢNH: H.H

Lý do được Công an phường Sài Gòn đưa ra là nhằm phát huy tối đa vai trò và ý nghĩa của công trình tranh bích họa trên đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Nguyễn Văn Bình đến đường Lê Duẩn). Công trình tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp”, do Công an TP.HCM phối hợp Thành đoàn TP thực hiện, khánh thành ngày 13.2.2026. Công trình nhằm tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân.

Công an phường Sài Gòn đánh giá việc bố trí bãi giữ xe phía trước sẽ che khuất không gian, ảnh hưởng trải nghiệm thị giác, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động đến chất lượng công trình. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lực lượng chức năng đang cao điểm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, việc duy trì điểm giữ xe này được cho là chưa phù hợp.

Sau đó, ngày 12.3, UBND P.Sài Gòn cũng có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM, đề nghị điều chỉnh vị trí tổ chức giữ xe trên đường Công xã Paris. Theo UBND phường này, điểm giữ xe hiện nằm sát trụ sở cơ quan hành chính, đồng thời trùng với vị trí công trình bích họa thể hiện Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An), do nhiều đơn vị phối hợp thực hiện năm 2024.

Việc tổ chức giữ xe tại đây được cho là ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trụ sở, đồng thời làm giảm giá trị thẩm mỹ của công trình bích họa và cảnh quan khu vực.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết, việc bố trí bãi giữ xe không phải là phát sinh sau này, mà đã được tính đến ngay từ khi Đường Sách ra đời. Từ năm 2015, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo rất rõ là phải bố trí điểm giữ xe thuận tiện cho người dân. Sau đó mới có chủ trương cho phép sử dụng tạm vỉa hè để giữ xe phục vụ khách đến Đường Sách. Các bãi xe này hoạt động suốt nhiều năm và chưa từng có phản ánh đáng kể nào về an ninh trật tự.

Trước những lo ngại về ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn, phía Đường Sách cho biết đã chủ động điều chỉnh ngay từ khi tiếp nhận hai khu vực giữ xe. “Chúng tôi đã dịch chuyển bãi xe trên đường Công xã Paris ra xa trụ sở phường, tương tự với đoạn đường Hai Bà Trưng, chừa khoảng cách cần thiết. Lối đi bộ giữ rộng khoảng 2,5m để người dân đi lại, tham quan, chụp ảnh. Chưa kể, việc có lực lượng trông giữ thường xuyên còn giúp bảo vệ các bức bích họa, hạn chế tình trạng vẽ bậy lên tường như trước đây” - ông Lê Hoàng chia sẻ.

Lối đi bộ cho du khách và người dân ngắm tác phẩm bích họa vẫn được đảm bảo theo cam kết của đơn vị khai thác Đường Sách ẢNH: H.H

Ưu tiên "giải cơn khát" bãi giữ xe

Từ tháng 3 đến nay, Sở VHTT và UBND P.Sài Gòn đã có nhiều văn bản trao đổi nhưng vẫn chưa có được tiếng nói chung.

Trước vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM nêu quan điểm: Sở cấp phép cho Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM sử dụng tạm vỉa hè vào việc trông, giữ phương tiện tham gia giao thông đúng quy định pháp luật. Vị trí giữ xe sử dụng vỉa hè trước khoảng tường của đơn vị không ảnh hưởng lối ra vào, đảm bảo vỉa hè còn lại tối thiểu 2m dành cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ và phương tiện đi qua khu vực này. Sở cũng chưa ghi nhận tác động trực tiếp gây hư hại đến các công trình bích họa.

Khảo sát thực tế cho thấy, hai bãi giữ xe trên đường Công Xã Paris (từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn) và đường Hai Bà Trưng (từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn) đang hoạt động bình thường, gần như lúc nào cũng kín xe từ sáng đến tối. Bãi đậu xe không chỉ phục vụ riêng nhu cầu đi Đường Sách mà còn "gánh" lượng xe không hề nhỏ của du khách và người dân muốn đi bộ vào khu vực trung tâm.

Phần vỉa hè vẫn được đảm bảo đủ không gian cho người đi bộ ngắm tranh bích họa.

Đáng chú ý, các đoạn vỉa hè còn lại trên đường Hai Bà Trưng (kế bên đường sách) và một số đoạn vỉa hè các đường tiếp nối như đường Nguyễn Du ghi nhận xe đậu tràn lan. chiếm dụng hết vỉa hẻ. Đây đều là phương tiện đậu trái phép.

Xe đậu trái phép kín vỉa hè đường Nguyễn Du, ngay gần bãi giữ xe cho Đường Sách ẢNH: H.H

KTS Võ Kim Cương, nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM, nhấn mạnh nguyên tắc chung của TP.HCM hiện nay là phải ưu tiên bố trí các điểm trông giữ xe phục vụ người dân. Đặc biệt tại khu vực trung tâm TP, hiện TP.HCM đang chủ trương khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tăng cường đi bộ, thì nhu cầu các điểm giữ xe vốn đã cần thiết lại càng trở nên cấp bách hơn.

Trong khi đó, các bức bích họa, tranh phong cảnh chỉ mang tính tuyên truyền, phục vụ người dân và du khách đi bộ ngắm trong từng thời điểm cố định. Về tầm quan trọng và lợi ích lâu dài thì nhu cầu này sẽ phải xếp sau nhu cầu đậu đỗ xe, đảm bảo giao thông. Chưa kể, du khách hay người dân muốn ngắm được tranh bích họa thì cũng phải gửi xe để đi bộ, chứ không thể để xe đang lưu thông ngắm.

Do đó, KTS Võ Kim Cương ủng hộ viết duy trì và mở rộng quy hoạch các điểm giữ xe tại khu vực trung tâm. Đồng thời, lưu ý đơn vị giữ xe cần đảm đảm hoạt động đúng phạm vi cho phép, không để tình trạng chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ hoặc để xe lộn xộn gây mất mỹ quan đô thị.