Tự sản xuất để làm chủ chất lượng và kiểm soát chi phí

Theo ông Vũ Sơn Đông, Phó giám đốc Công ty Điện máy gia dụng Hoà Phát, thị trường điện máy gia dụng những năm gần đây vừa khó về sức mua, vừa chật vật về cạnh tranh. Tăng trưởng của ngành điện lạnh nói chung chững lại rõ rệt trong khoảng 5 năm trở lại đây do tác động kinh tế, người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi sản phẩm.

Trong khi đó, số thương hiệu tham gia ngày càng nhiều. Mỗi năm cả nước tiêu thụ trên dưới hai triệu máy điều hòa nhưng có tới vài chục thương hiệu cùng góp mặt, từ các tên tuổi quốc tế lớn đến hàng Trung Quốc với quy mô lớn, công suất lớn, làm chủ công nghệ nên giá rất rẻ. Riêng ngành máy lọc nước có hơn 400 thương hiệu, cả trong nước lẫn nhập khẩu. Đây lại là những mặt hàng thiết yếu, gia đình nào cũng cần, nên áp lực cạnh tranh càng lớn.

Trong nhiều năm qua, thị trường gia dụng Việt Nam gần như mặc định gắn với hàng nhập khẩu nhờ lợi thế giá rẻ, mẫu mã đa dạng và nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, bức tranh đó đang thay đổi. Sau nhiều trải nghiệm với hàng nhập giá rẻ nhưng nhanh xuống cấp, người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm tới nguồn gốc sản xuất, độ bền và dịch vụ hậu mãi, sẵn sàng chọn sản phẩm "made in Vietnam" khi sản phẩm đó đủ tốt. Đây vừa là cơ hội, vừa là phép thử với những đơn vị làm thật, đầu tư thật.

Ông Vũ Sơn Đông khẳng định sản phẩm bền, mẫu mã tốt, giá hợp lý là cách Hoà Phát cạnh tranh, kích cầu tiêu dùng

"Hòa Phát chọn cách làm khó hơn, đó là trực tiếp sản xuất. Đây là thế mạnh và cũng là triết lý xuyên suốt của chúng tôi, từ ngành điện lạnh đã có 25 năm với hai thương hiệu Hòa Phát và Funiki, cho đến ngành điện máy gia dụng tham gia sau này. Sản xuất là con đường tốn kém và dài hạn hơn so với nhập hàng về bán, nhưng là cách duy nhất để làm chủ chất lượng và tạo ra sản phẩm bền, an toàn, phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Cũng vì theo đuổi hướng đi này, Hòa Phát không cạnh tranh bằng giảm giá hay khuyến mãi nhất thời, mà kích cầu bằng chính sản phẩm bền, mẫu mã tốt, giá hợp lý và bảo hành dài lâu. Khi khách hàng thực sự hài lòng, họ sẽ tin tưởng và giới thiệu cho nhau, đó mới là cách thu hút người tiêu dùng một cách bền vững", ông Vũ Sơn Đông cho hay và nói thêm năm 2025, khi sản lượng điều hòa toàn thị trường giảm 11,5% so với năm trước, điều hòa Hòa Phát vẫn tăng 35%; tủ lạnh tăng 2,1 lần, theo số liệu GfK. Tổng doanh thu ngành điện lạnh năm 2025 của Hoà Phát tăng gần 5 lần so với năm 2021, ngay trong giai đoạn thị trường có dấu hiệu chững lại. Ở ngành điện máy gia dụng, máy lọc nước Hòa Phát năm 2025 đứng thứ 4 về sản lượng tiêu thụ, trong số hơn 400 thương hiệu và đang rút ngắn khoảng cách lên nhóm 3 dẫn đầu. Tủ lạnh Funiki dẫn đầu thị phần phân khúc dung tích dưới 200 lít.

Tăng sức cạnh tranh, giảm giá bán

Để có kết quả này và để người tiêu dùng tin chọn hàng Việt, theo ông Vũ Sơn Đông xuất phát từ việc Hòa Phát chọn con đường dài hơn, khó hơn là trực tiếp sản xuất nên chủ động được sản phẩm và giá thành. Khác với phần lớn thương hiệu nhập hàng về phân phối, Hòa Phát tự sản xuất. Riêng ngành điện lạnh đã có 25 năm kinh nghiệm, gắn với hai thương hiệu Hòa Phát và Funiki. Ngành điện máy gia dụng gồm máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, máy làm mát không khí và các thiết bị bếp như bếp từ, máy hút mùi... là những sản phẩm gắn với nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của mọi người dân.

Do xác định con đường dài nên đầu tư kỹ lưỡng, bài bản. Điện máy Gia dụng Hòa Phát hiện vận hành ba trung tâm sản xuất tại Hưng Yên, Ninh Bình và TP.HCM, với dây chuyền nhập khẩu, tự động hóa cao, đặt gần các tuyến giao thông huyết mạch và cảng biển lớn để giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành và thuận lợi cho xuất khẩu.

Nhà máy Hưng Yên rộng 8,5 ha, công suất 200.000 sản phẩm mỗi năm, chuyên tủ lạnh, tủ đông, tủ mát. Cụm nhà máy Phú Mỹ rộng 10 ha, công suất hơn 1,5 triệu sản phẩm mỗi năm, tổng vốn đầu tư hơn 80 triệu USD. Đang chuẩn bị đầu tư thêm một nhà máy tủ lạnh cỡ lớn để xuất khẩu, với vốn 50 triệu USD.

Với ngành điện máy gia dụng, nhà máy tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình có quy mô 15 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng, năng lực sản xuất ổn định khoảng 400.000 máy lọc nước và 300.000 bếp từ đơn mỗi năm.

"Tự sản xuất giúp Hòa Phát giữ được giá thành cạnh tranh ngay cả khi giá nguyên vật liệu biến động hay chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, điều mà một đơn vị chỉ nhập hàng về bán khó làm được. Đây là cơ sở để Hòa Phát đưa ra mức giá hợp lý cho người tiêu dùng trong lúc họ phải cân nhắc chi tiêu. Với máy lọc nước, việc tự sản xuất còn giúp đưa ra mức giá tiếp cận được nhiều gia đình, để người tiêu dùng có thể dùng sản phẩm chất lượng mà không phải trả giá cao", ông Vũ Sơn Đông khẳng định.

Cũng theo ông Đông, nhờ tự sản xuất nên dải sản phẩm của Hòa Phát rất rộng, phủ nhiều phân khúc và nhiều mức giá. Trước đây máy lọc nước của các thương hiệu khác đến 8 - 9 triệu đồng, nhưng từ khi Hoà Phát tham gia giá đã giảm xuống còn 5 - 6 triệu đồng.

Không chỉ vậy, chất lượng, mẫu mã và uy tín từ thương hiệu Hòa Phát có cốt lõi là độ bền. Đây là "gen" của Hòa Phát từ thép đến điện máy. Mỗi linh kiện đều trải qua kiểm tra chặt chẽ: thử áp lực cao, thử 100.000 chu kỳ hoạt động, thử ở nhiệt độ từ âm 20 đến 60 độ C, thử vận hành ổn định trong dải điện áp rộng từ 165 đến 240V. Bình áp của máy lọc nước, nếu kém chất lượng có thể vỡ hoặc nổ, được thử ở áp suất tới 26 đến 28 bar, gấp nhiều lần mức hoạt động thông thường, để an toàn ngay cả khi van điều áp gặp sự cố. Toàn bộ sản phẩm được kiểm tra trước khi xuất xưởng, thay vì kiểm theo lô mẫu như nhiều hàng nhập khẩu.

Quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy gồm nhiều bước theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn NSF của một tổ chức độc lập được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Hòa Phát tự chủ từ bảng mạch điều khiển, khung vỏ, lõi lọc chức năng đến cốc lọc. Riêng màng lọc RO, bộ phận quyết định chất lượng nước, nhập từ Dupont Filmtec của Mỹ và Hòa Phát là một trong hai đơn vị phân phối chính thức màng RO Dupont tại Việt Nam. Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống trực tiếp theo quy chuẩn của Bộ Y tế, uống ngay tại vòi không cần đun. Về mẫu mã, sản phẩm Hòa Phát đã cải tiến đáng kể. Hàng trong nước từng bị chê về hình thức, nhưng máy lọc nước Hòa Phát hiện do đội ngũ R&D của công ty thiết kế kiểu dáng độc quyền, mặt kính cường lực, thẩm mỹ tương đương hàng ngoại.

Ngoài ra, Hòa Phát theo đuổi triết lý sản phẩm tốt, giá hợp lý, hậu mãi tận tâm, không chạy theo giá rẻ. Hàng sản xuất trong nước có một lợi thế mà hàng nhập khó đáp ứng. Khi sản phẩm hỏng, linh kiện thay thế luôn sẵn, sửa chữa nhanh và chi phí thấp, kể cả với mẫu đã ngừng kinh doanh. Còn hàng nhập khẩu, nhiều trường hợp ngừng bán là người dùng phải bỏ máy mua mới. Chính sách bảo hành của Hòa Phát thuộc nhóm tốt nhất thị trường như máy lọc nước 36 tháng, tủ lạnh dung tích lớn và máy giặt bảo hành động cơ Inverter 10 năm, tủ đông và tủ mát loại lớn bảo hành 3 năm toàn bộ sản phẩm.

"Điện lạnh, điện máy gia dụng là dòng sản phẩm dùng nhiều năm, người tiêu dùng quan tâm nhất đến độ bền và sự yên tâm lâu dài. Những yếu tố trên, từ năng lực sản xuất, dải sản phẩm rộng, chất lượng cho đến hậu mãi, chính là nền tảng để Hòa Phát đáp ứng đúng mối quan tâm đó", ông Vũ Sơn Đông cho hay.

Khuyến khích người dân ưu tiên dùng hàng trong nước

Từ thực tế của một đơn vị trực tiếp sản xuất, ông Vũ Sơn Đông kiến nghị kiểm soát chặt hơn việc công bố thông số kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ. Hai là, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ trong nước. Hiện nay sang bên Trung Quốc các ngành hàng hỗ trợ rất nhiều, nhưng Việt Nam còn hạn hẹp. Như ở nước ta, với máy lọc nước, một số linh kiện như màng lọc, bơm vẫn phải nhập khẩu, không phải vì chúng tôi không sản xuất được, mà vì sản lượng trong nước chưa đủ lớn để tự sản xuất với chi phí cạnh tranh. Công nghiệp phụ trợ phát triển sẽ giúp các nhà sản xuất Việt nâng tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.

Đồng thời khuyến khích người dân ưu tiên dùng hàng trong nước, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất xuất khẩu, có thể qua ưu đãi thuế và các chính sách khuyến khích tiêu dùng hàng Made in Vietnam. Mở rộng xuất khẩu giúp chúng tôi tăng quy mô sản xuất, qua đó hạ giá thành và nâng sức cạnh tranh của hàng Việt ngay tại thị trường nội địa, tạo thành vòng tuần hoàn có lợi cho cả nền kinh tế.

"Hòa Phát xác định muốn vươn xa thì trước hết phải đứng vững ở thị trường trong nước. Có bệ đỡ vững chắc từ nền tảng sản xuất công nghiệp của Tập đoàn, điện máy gia dụng Hòa Phát hướng tới làm chủ công nghệ, làm chủ sản phẩm điện lạnh và hàng gia dụng chất lượng cao, đồng thời làm chủ thị trường. Chúng tôi đã và đang đầu tư bài bản cho sản xuất và nghiên cứu, đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, từng bước hiện thực hóa chiến lược trở thành một "Midea của Việt Nam", đưa nhiều sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong nước", ông Vũ Sơn Đông cam kết.