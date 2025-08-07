Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Chọn được các đội học sinh đại diện Việt Nam thi chung kết robot ở Singapore

Tụ Yên
Tụ Yên
07/08/2025 15:51 GMT+7

Hôm nay (7.8), Đại sứ quán Đan Mạch thông báo đã chọn được 34 đội học sinh đại diện Việt Nam thi chung kết robot ở Singapore vào tháng 11.

34 Đội học sinh Việt Nam tham gia chung kết robot tại Singapore vào tháng 11 - Ảnh 1.

Đội Hồng Bàng 4 Trường THCS Hồng Bàng, P.Chợ Lớn (Q.5 cũ) TP. HCM, vô địch bảng B2 cho độ tuổi từ 11-15

ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch

Cuộc thi STEM Robotics ROBOTACON World Robot Olympiad (WRO) 2025 đã thu hút 411 đội thi gồm 1.235 học sinh đến từ 278 trường tiểu học, THCS và THPT trên cả nước.

Các thí sinh tùy theo độ tuổi được chia vào các bảng thi với các nội dung: Global Robotics Games, RoboMission, Future Innovators và Robot Tennis.

Sau 2 vòng loại khu vực tại miền Bắc và miền Trung và Nam bộ, 30% thí sinh được lựa chọn đã bước tiếp vào vòng chung kết quốc gia hôm 6.8 tại Nhà thi đấu Lá Phong – Hệ thống trường quốc tế CIS‑SSV‑CVK‑MLC (phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Kết quả đã chọn được 34 đội gồm 68 học sinh đại diện Việt Nam tham dự chung kết thế giới WRO & Global Robotics Games (GRG) tại Singapore vào tháng 11.

Bước vào năm thứ 12 tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi ROBOTACON WRO năm nay với chủ đề "The Future of Robots" phản ánh xu hướng toàn cầu khi robot và tự động hóa đang được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, sản xuất, giáo dục và thám hiểm không gian.

Cuộc thi không chỉ thử thách kỹ năng lập trình và kỹ thuật, mà còn khuyến khích học sinh phát triển giải pháp robot vì cộng đồng – sáng tạo, công bằng và bền vững.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, ông Lasse Pedersen Hjortshøj, đã đánh giá cao nỗ lực của các thí sinh và ban tổ chức. Ông Lasse Pedersen Hjortshøj phát biểu: "Đầu tư cho giáo dục là khoản đầu tư có giá trị và lâu dài nhất, đó cũng chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Robotacon WRO không chỉ là một cuộc thi, đó là nơi truyền cảm hứng cho học sinh tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề".

Cuộc thi STEM Robotics ROBOTACON World Robot Olympiad (WRO) 2025do Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh – LEGO Education tổ chức với sự phối hợp của Đại sứ quán Đan Mạch.

Xem thêm bình luận