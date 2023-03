Các thắc mắc, băn khoăn của học sinh lớp 12 trong việc chọn khối ngành nông nghiệp cùng những lĩnh vực khác sẽ được giải đáp trong chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT An Giang, Tỉnh đoàn An Giang và Đài PT-TH tỉnh An Giang tổ chức tại Hội trường tỉnh An Giang vào lúc 8 giờ ngày 19.3.

Học sinh tỉnh An Giang tham gia chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay tại TP.Long Xuyên NGỌC LONG

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH An Giang cùng các nền tảng: website thanhnien.vn, fanpage và kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Trong lúc chương trình diễn ra, học sinh tại Hội trường tỉnh An Giang có thể đặt câu hỏi trực tiếp và bạn đọc có thể đặt câu hỏi trực tuyến với những vị khách mời đặc biệt:

PGS-TS Hồ Thanh Bình, Phó hiệu trưởng Trường ĐH An Giang

Thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ

Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ

Tiến sĩ Trần Thanh Danh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT Cần Thơ

Thạc sĩ Nguyễn Hồ Trúc Mai, Phó trưởng khoa Tài chính-Kế toán Trường ĐH Cửu Long

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, đại diện Trường ĐH Việt Đức

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Những học sinh đầu tiên đến tham gia chương trình NGỌC LONG

Đài PT-TH An Giang truyền hình trực tiếp chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2023 sáng nay tại TP.Long Xuyên NGỌC LONG

Cùng đồng hành với chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 của Báo Thanh Niên tại An Giang còn có các đơn vị:

Tổng công ty Điện lực miền Nam

Công ty TNHH y khoa Vạn Phước Cửu Long (TP.Cần Thơ)

Công ty CP xây lắp điện Cần Thơ, Công ty CP thiết bị điện Tuấn Ân (TP.HCM)

Công ty TNHH thương mại sản xuất dây và cáp điện Đại Long (TP.HCM)

Trong chương trình Tư vấn Mùa thi, đại diện các trường sẽ giải đáp thắc mắc của thí sinh về những điểm mới trong tuyển sinh ĐH năm 2023 và việc cân nhắc lựa chọn ngành phù hợp giữa lúc mạng xã hội đưa ra "danh sách ngành học vô dụng" như quản trị kinh doanh, bất động sản, ngôn ngữ Anh, marketing…



Bên cạnh đó, nông nghiệp là thế mạnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia cũng sẽ cung cấp thông tin về những lĩnh vực, ngành nghề là thế mạnh và có nhiều cơ hội việc làm ở khu vực này.

Như truyền thống, trong các chương trình Tư vấn mùa thi, ban tổ chức trao 10 suất học bổng Nguyễn Thái Bình trao tặng cho những học sinh có thành tích học tập tốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tập đoàn công nghệ Xelex trao tặng 40 máy tính bảng cho các trường tiểu học còn gặp khó khăn ở An Giang.

Sau An Giang, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường THPT Trung Vương (TP.HCM) vào sáng 20.3.