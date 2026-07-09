Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển ĐH năm nay ảnh: T.N

Ngày 10.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Chọn ngành ngôn ngữ trong thời đại AI, lợi thế hay cạnh tranh?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ như hiện nay, người học băn khoăn việc học các ngành ngôn ngữ còn là lựa chọn khôn ngoan? AI có 'khai tử' ngành ngôn ngữ, hay ngược lại chính là bệ phóng để những người giỏi ngoại ngữ tiến xa hơn...

Tuy nhiên chuyên gia các trường ĐH khẳng định, AI có thể dịch thuật nhanh hơn con người nhưng AI không biết rung động, không thể hiểu được 'ngôn ngữ cơ thể' và càng không thể thay thế con người trong việc thấu cảm văn hóa, xây dựng niềm tin hay đàm phán kinh doanh. Thách thức lớn nhất không đến từ công nghệ, mà đến từ việc chúng ta có chấp nhận thay đổi để làm chủ công nghệ hay không.

Thông tin chi tiết được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành ngôn ngữ trong thời đại AI, lợi thế hay cạnh tranh?" chiều ngày 10.7.

Chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia đến từ Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT):

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên , giảng viên khoa Ngoại ngữ;

, giảng viên khoa Ngoại ngữ; Thạc sĩ Lê Quang Thái , giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế và truyền thông;

, giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế và truyền thông; Thạc sĩ Huỳnh Nữ Khuê Các, giảng viên Khoa Luật.

Bạn đọc quan tâm tới chọn ngành ngôn ngữ trong thời đại AI khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến tại các địa chỉ trên.