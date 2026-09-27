Chọn pin dự phòng cho laptop, đừng chỉ nhìn vào mAh

Ngày nay, pin dự phòng đã đạt tới ngưỡng sức mạnh có thể nạp năng lượng cho cả laptop. Một trường hợp khá phổ biến là nhiều người chọn mua pin dự phòng cho laptop chỉ dựa vào con số mAh, trong khi đây không phải thước đo chính xác. Vậy, cần lựa chọn như thế nào cho đúng?

Công thức tính pin dự phòng phù hợp để có thể sạc cho laptop

Theo đó, để biết dung lượng thực sự, bạn cần nhân số mAh với hiệu điện thế (thường khoảng 3,7V đối với cell lithium-ion) rồi chia cho 1.000. Theo cách tính này, một cục pin 10.000 mAh chỉ lưu trữ khoảng 37 Wh (watt-giờ), còn loại 20.000 mAh cho ra khoảng 74 Wh.

Lúc này, dung lượng Wh cần được đối chiếu với thông số pin của laptop, thường có sẵn trên trang web nhà sản xuất. Mức tiêu thụ điện trung bình của máy có thể ước tính bằng cách lấy dung lượng pin thực (Wh) chia cho số giờ sử dụng liên tục. Ví dụ, pin 70 Wh sử dụng được 5 tiếng tương ứng mức tiêu thụ trung bình khoảng 14W, dù công suất tức thời còn tùy vào tác vụ đang chạy.



Lựa chọn pin dự phòng có thể sạc cho laptop không chỉ dựa vào số mAh ẢNH: CHATGPT

Ngoài dung lượng, quá trình sạc còn phát sinh hao hụt do chuyển đổi hiệu điện thế và tỏa nhiệt. Mức hao hụt phổ biến là khoảng 20% khi sạc thường và có thể lên tới 30% hoặc hơn khi sạc nhanh. Vì vậy, một cục sạc 74 Wh sau khi trừ hao hụt chỉ còn khoảng 52 Wh sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, công suất đầu ra (W) mới là yếu tố quyết định tốc độ sạc, chứ không phải dung lượng. Một cục sạc 50.000 mAh nhưng chỉ cho công suất 15W sẽ không đủ sạc nhanh cho laptop, thậm chí có thể bị máy từ chối nhận sạc. Với thiết bị hỗ trợ sạc nhanh, cần tìm nhãn 'USB-C PD' và kiểm tra công suất trên từng cổng riêng lẻ, vì thông số tổng công suất có thể gây hiểu lầm khi sạc nhiều thiết bị cùng lúc.

Với đa số người dùng, cục sạc 20.000 mAh/74 Wh phù hợp cho nhu cầu sạc bổ sung hoặc khẩn cấp, trong khi loại 27.000 mAh/100 Wh được xem là mức tối ưu hơn. Nếu laptop không sạc được qua USB-C, nguyên nhân có thể đến từ cổng không hỗ trợ sạc, công suất pin dự phòng chưa đủ, hoặc dây cáp không đạt chuẩn dòng điện cần thiết.