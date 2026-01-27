Chọn tu tập sau biến cố, cuộc sống Hoàng Y Nhung giờ ra sao?

Hoàng Y Nhung thừa nhận cuộc đời cô không ít thăng trầm. Những biến cố liên tiếp xảy đến khiến nữ ca sĩ từng rơi vào trạng thái khủng hoảng, mệt mỏi về tinh thần. Cô bộc bạch: “Có những giai đoạn tôi không còn thấy ý nghĩa trong những điều mình từng theo đuổi. Sự hào nhoáng, danh xưng hay hào quang sân khấu không đủ để khỏa lấp tổn thương bên trong”.

Hoàng Y Nhung thay đổi ra sao?

Hoàng Y Nhung thực hiện bộ ảnh mới, khác với hình tượng gợi cảm thường thấy ẢNH: NVCC

Sau thời gian tu tập, Hoàng Y Nhung cảm nhận sự thay đổi trong cách nhìn nhận mọi việc. Cô không còn tìm cách né tránh nỗi buồn. Ngược lại, Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu 2018 học cách đối diện bằng sự tỉnh thức, xem mỗi biến cố như một bài học cần được thấu hiểu, thay vì một vết thương phải che giấu.

Hoàng Y Nhung nhận ra mình không còn quá bận tâm đến việc người khác đánh giá ra sao, không còn cố chứng minh bản thân hay níu giữ những mối quan hệ đã đến lúc khép lại. “Trước đây, tôi luôn sợ mất mát. Bây giờ, tôi hiểu rằng mọi thứ đến và đi đều có nhân duyên của nó”, cô nói. Quá trình tu tập giúp hoa hậu hiểu sâu hơn về vô thường. Từ đó, cô đặt câu hỏi: "Mình có sống tử tế hơn hôm qua không? Có bớt khổ vì tham - sân - si hay chưa?".

Có thời điểm, Hoàng Y Nhung bám víu vào hình ảnh và sự công nhận của công chúng. Nhưng khi bước chậm lại, cô nhận ra danh xưng ấy chỉ là vai diễn tạm thời trong một giai đoạn sống. “Khi mình không còn đồng nhất bản thân với hào quang, tâm mới thật sự nhẹ”, cô chia sẻ. Hành trình đó giúp người đẹp sống gần hơn với thực tại. Cô học cách trân trọng những điều giản dị - những thứ mang đến cho bản thân cảm giác đủ đầy mà trước đây, dù đứng trên sân khấu lớn vẫn không tìm thấy.

Hoàng Y Nhung học cách trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống của mình ẢNH: NVCC

Âm nhạc của Hoàng Y Nhung cũng thay đổi, không còn đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm để “gây sốt”. Thay vào đó, cô xem mỗi ca khúc như một lời nhắc nhở trước hết dành cho chính mình. Theo nữ ca sĩ, khi tâm đã an, việc hát không còn là sự phô diễn. “Nếu một người nghe xong thấy lòng dịu lại, bớt khổ đi một chút, với tôi như vậy là đủ”, cô nói.

Vẫn còn những ngày Hoàng Y Nhung mệt mỏi, nhưng khác với trước đây, nữ ca sĩ không còn chống lại những trạng thái ấy. Thay vào đó, cô học cách quan sát, chấp nhận. Giọng ca 9X bắt đầu tìm đến Phật pháp như một điểm tựa tinh thần. Chuyện người đắp chiếu là bài đầu tiên cô nghe trong những ngày tâm trí còn đầy hoang mang.

Cũng từ đó, Hoàng Y Nhung được truyền cảm hứng để viết nên ca khúc đầu tay cùng tên. “Đây không chỉ là một bài hát, đó là cánh cửa mở ra một hướng đi mới. Ca khúc mang màu sắc thiền định, lời ca giản dị nhưng chạm đến những nỗi sợ, chấp niệm và vô thường trong đời sống con người”, cô tâm sự.

Hoàng Y Nhung gửi gắm nhiều thông điệp qua các ca khúc mình thể hiện ẢNH: NVCC

Sau thành công bất ngờ ấy, Hoàng Y Nhung tiếp tục sáng tác và thể hiện các ca khúc như Vô thường, Chấp niệm, Kẻ phàm phu… Điểm đặc biệt trong các sản phẩm âm nhạc của Hoàng Y Nhung là cách cô giữ giọng kể chuyện chậm rãi, không phô trương kỹ thuật. Giọng ca 9X xem các tác phẩm này giống như một lời thủ thỉ, phù hợp để nghe trong những khoảnh khắc tĩnh lặng.

Không chỉ thay đổi trong âm nhạc, Hoàng Y Nhung còn có sự chuyển biến rõ rệt trong lối sống. Rời TP.HCM náo nhiệt, cô chọn lên Măng Đen, dành nhiều thời gian cho thiền định, sáng tác và biểu diễn tại các chùa. Những buổi hát không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, nhưng mang đến cho nữ ca sĩ cảm giác đủ đầy và nhẹ nhõm. “Trước đây, tôi luôn sợ mất đi sự chú ý của khán giả. Còn bây giờ, tôi học cách không bám víu vào điều đó nữa. Được hát trong không gian chùa, nhìn mọi người lắng nghe với tâm thế an yên với tôi đã là hạnh phúc”, Hoàng Y Nhung chia sẻ.

Năm 2026, Hoàng Y Nhung thực hiện một bộ ảnh mới, ghi lại tâm trạng và góc nhìn hiện tại của cô sau thời gian dài sống và thực hành theo Phật pháp. Không còn hình ảnh gợi cảm từng gây chú ý trước đây, bộ ảnh tập trung vào vẻ đẹp trầm lắng, an nhiên. Nữ ca sĩ cho biết, đây không phải là sự “lột xác” để gây tò mò, mà đơn giản là cách cô ghi lại một giai đoạn sống hiểu biết hơn, không còn đau buồn hay dằn vặt như trước.