Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng về biến cố, vực dậy nhờ một câu nói

Trúc Anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, từng gây chú ý khi đảm nhận vai diễn Hà Lan trong Mắt biếc. Bộ phim giúp tên tuổi của cô được nhiều khán giả biết đến, từ đó góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Thiên thần hộ mệnh, Đánh cắp số phận… Từng được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến trong nghề song có giai đoạn nữ diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh lẫn mạng xã hội. Đó là quãng thời gian Trúc Anh đối diện với biến cố sức khỏe, có sự thay đổi về ngoại hình.

Trúc Anh của hiện tại

Trúc Anh xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe ẢNH: T.A

Sau thời gian im ắng, Trúc Anh dần trở lại mạng xã hội với nguồn năng lượng vui vẻ hơn. Chia sẻ với chúng tôi, nữ diễn viên 9X cho rằng trong cuộc sống, thăng trầm là điều bất cứ ai cũng trải qua. Sau sóng gió, đây là lúc cô dần ổn định về cuộc sống lẫn công việc. Mỗi ngày, ngoài dành thời gian cho gia đình, chăm sóc thú cưng, Trúc Anh tích cực rèn luyện thể thao và xây dựng nội dung trên nền tảng TikTok bằng tâm thế cởi mở, tích cực.

Nữ diễn viên giữ tinh thần lạc quan khi nói về biến cố đã qua: “Những giai đoạn khó khăn về sức khỏe, tinh thần thì ai cũng gặp. Mỗi người sẽ có cách đón nhận khác nhau. Đối diện với những lời tiêu cực, chắc chắn mình sẽ có những tâm trạng hơi hỗn loạn, buồn một xíu. Nhưng tất cả những điều đó nằm ở giai đoạn đầu của hành trình này”.

Trúc Anh chia sẻ sự thay đổi về ngoại hình khiến cô đối diện với không ít bình luận chê bai trên mạng xã hội. Với nữ diễn viên, đó là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thay vì xóa đi những chia sẻ đó, Hà Lan của phim Mắt biếc chọn cách giữ lại và xem đó như một phần trong hành trình của mình. Cô nói bản thân may mắn vì cũng nhận được những lời động viên, ủng hộ của mọi người. Đó là nguồn động lực lớn để Trúc Anh mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nữ diễn viên cho biết gia đình, bạn bè là nguồn động lực để cô vực dậy tinh thần ẢNH: T.A

“Cuộc sống đôi lúc sẽ có thăng có trầm, không phải lúc nào cũng đối diện với sự tiêu cực giống nhau. Quan trọng là cuộc sống thật của mình. Nếu mình sống tích cực, chăm sóc bản thân từ bên trong thì nó sẽ tác động trực tiếp hơn. So với trước đây, mọi người sẽ thấy được sự khác biệt của tôi. Làm nghệ sĩ không thể tránh được những ý kiến trái chiều, nhưng đó là điều mình phải thích nghi. Khi nghề đã chọn mình và mình đã chọn nghề thì phải có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc”, Trúc Anh chia sẻ.

Một trong những động lực giúp Trúc Anh mạnh mẽ vượt qua chính là gia đình. Vì không muốn người thân phải tổn thương, nữ diễn viên chọn cách mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp. “Bởi gia đình không cần tôi phải nổi tiếng, chỉ cần tôi khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần nhiêu đó thôi là tôi đã có thêm động lực rồi, chưa kể đó còn là lời ủng hộ của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh…”, cô cho hay.

Trong hành trình đối diện với biến cố sức khỏe, Trúc Anh nhớ mãi câu nói của mẹ: “Mẹ không bao giờ hết hy vọng ở con, nên mẹ mong con đừng hết hy vọng với bản thân mình”. Nữ diễn viên chia sẻ khi gặp vấn đề về sức khỏe, cô gần như buông bỏ bản thân. Giai đoạn đó, Trúc Anh sống cô lập, để người thân thất vọng. Vậy nên câu nói đó như một lời cảnh tỉnh, có sức mạnh lớn và tác động đối với cô. "Từ đó, tôi soi chiếu lại mọi thứ và nhận ra mình cần mạnh mẽ vượt qua”, diễn viên 9X trải lòng.

Nói về giai đoạn tạm dừng hoạt động mạng xã hội, Trúc Anh kể có thời điểm tinh thần cô gần như sụp đổ. Vì không muốn mọi thứ nặng nề hơn, nữ diễn viên chọn học cách nuôi dưỡng cảm xúc từ bên trong. Quãng thời gian đó, dù có tiếc nuối song cô nhận ra đó là điều cần thiết để có một Trúc Anh mạnh mẽ như hiện tại.

“Đôi lúc khi nhìn đồng nghiệp, bạn bè phát triển sự nghiệp, mình cũng có chút chạnh lòng. Nhưng tất cả điều đó đã qua rồi. Nhờ những suy nghĩ như vậy, mình mới thấy rằng trong khi ai cũng bước đi thì mình cũng không thể đứng yên được”, sao nữ 9X bộc bạch.