Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng về biến cố, vực dậy nhờ một câu nói

Thạch Anh
Thạch Anh
04/12/2025 14:52 GMT+7

Lần hiếm hoi nhận lời phỏng vấn, Trúc Anh - diễn viên từng gây ấn tượng với vai Hà Lan trong 'Mắt biếc' đã có những phút trải lòng về hành trình vượt qua biến cố sức khỏe, đồng thời tiết lộ cuộc sống sau những thăng trầm.

Trúc Anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, từng gây chú ý khi đảm nhận vai diễn Hà Lan trong Mắt biếc. Bộ phim giúp tên tuổi của cô được nhiều khán giả biết đến, từ đó góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Thiên thần hộ mệnh, Đánh cắp số phận… Từng được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến trong nghề song có giai đoạn nữ diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh lẫn mạng xã hội. Đó là quãng thời gian Trúc Anh đối diện với biến cố sức khỏe, có sự thay đổi về ngoại hình.

Trúc Anh của hiện tại

Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng về biến cố, vực dậy nhờ một câu nói - Ảnh 1.

Trúc Anh xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe

ẢNH: T.A

Sau thời gian im ắng, Trúc Anh dần trở lại mạng xã hội với nguồn năng lượng vui vẻ hơn. Chia sẻ với chúng tôi, nữ diễn viên 9X cho rằng trong cuộc sống, thăng trầm là điều bất cứ ai cũng trải qua. Sau sóng gió, đây là lúc cô dần ổn định về cuộc sống lẫn công việc. Mỗi ngày, ngoài dành thời gian cho gia đình, chăm sóc thú cưng, Trúc Anh tích cực rèn luyện thể thao và xây dựng nội dung trên nền tảng TikTok bằng tâm thế cởi mở, tích cực. 

Nữ diễn viên giữ tinh thần lạc quan khi nói về biến cố đã qua: “Những giai đoạn khó khăn về sức khỏe, tinh thần thì ai cũng gặp. Mỗi người sẽ có cách đón nhận khác nhau. Đối diện với những lời tiêu cực, chắc chắn mình sẽ có những tâm trạng hơi hỗn loạn, buồn một xíu. Nhưng tất cả những điều đó nằm ở giai đoạn đầu của hành trình này”.

Trúc Anh chia sẻ sự thay đổi về ngoại hình khiến cô đối diện với không ít bình luận chê bai trên mạng xã hội. Với nữ diễn viên, đó là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thay vì xóa đi những chia sẻ đó, Hà Lan của phim Mắt biếc chọn cách giữ lại và xem đó như một phần trong hành trình của mình. Cô nói bản thân may mắn vì cũng nhận được những lời động viên, ủng hộ của mọi người. Đó là nguồn động lực lớn để Trúc Anh mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng về biến cố, vực dậy nhờ một câu nói - Ảnh 2.
Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng về biến cố, vực dậy nhờ một câu nói - Ảnh 3.

Nữ diễn viên cho biết gia đình, bạn bè là nguồn động lực để cô vực dậy tinh thần

ẢNH: T.A

“Cuộc sống đôi lúc sẽ có thăng có trầm, không phải lúc nào cũng đối diện với sự tiêu cực giống nhau. Quan trọng là cuộc sống thật của mình. Nếu mình sống tích cực, chăm sóc bản thân từ bên trong thì nó sẽ tác động trực tiếp hơn. So với trước đây, mọi người sẽ thấy được sự khác biệt của tôi. Làm nghệ sĩ không thể tránh được những ý kiến trái chiều, nhưng đó là điều mình phải thích nghi. Khi nghề đã chọn mình và mình đã chọn nghề thì phải có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc”, Trúc Anh chia sẻ.

Một trong những động lực giúp Trúc Anh mạnh mẽ vượt qua chính là gia đình. Vì không muốn người thân phải tổn thương, nữ diễn viên chọn cách mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp. “Bởi gia đình không cần tôi phải nổi tiếng, chỉ cần tôi khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần nhiêu đó thôi là tôi đã có thêm động lực rồi, chưa kể đó còn là lời ủng hộ của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh…”, cô cho hay.

Trong hành trình đối diện với biến cố sức khỏe, Trúc Anh nhớ mãi câu nói của mẹ: “Mẹ không bao giờ hết hy vọng ở con, nên mẹ mong con đừng hết hy vọng với bản thân mình”. Nữ diễn viên chia sẻ khi gặp vấn đề về sức khỏe, cô gần như buông bỏ bản thân. Giai đoạn đó, Trúc Anh sống cô lập, để người thân thất vọng. Vậy nên câu nói đó như một lời cảnh tỉnh, có sức mạnh lớn và tác động đối với cô. "Từ đó, tôi soi chiếu lại mọi thứ và nhận ra mình cần mạnh mẽ vượt qua”, diễn viên 9X trải lòng.

Nói về giai đoạn tạm dừng hoạt động mạng xã hội, Trúc Anh kể có thời điểm tinh thần cô gần như sụp đổ. Vì không muốn mọi thứ nặng nề hơn, nữ diễn viên chọn học cách nuôi dưỡng cảm xúc từ bên trong. Quãng thời gian đó, dù có tiếc nuối song cô nhận ra đó là điều cần thiết để có một Trúc Anh mạnh mẽ như hiện tại. 

“Đôi lúc khi nhìn đồng nghiệp, bạn bè phát triển sự nghiệp, mình cũng có chút chạnh lòng. Nhưng tất cả điều đó đã qua rồi. Nhờ những suy nghĩ như vậy, mình mới thấy rằng trong khi ai cũng bước đi thì mình cũng không thể đứng yên được”, sao nữ 9X bộc bạch.

Tin liên quan

Trúc Anh ‘Mắt biếc’ ra sao sau thời gian im ắng vì vấn đề sức khỏe?

Trúc Anh ‘Mắt biếc’ ra sao sau thời gian im ắng vì vấn đề sức khỏe?

Trúc Anh cho biết hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn hơn. Nữ diễn viên hy vọng tìm được một vai diễn phù hợp để thử sức.

Khám phá thêm chủ đề

Trúc Anh Diễn viên Trúc Anh Mắt biếc biến cố sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận