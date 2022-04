Chọn vị trí ngồi thế nào để đỡ say tàu xe, máy bay?

Bác sĩ chuyên khoa 2, Phạm Thị Ngọc Quyên - Khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, trả lời:

Một người thường bị say xe cần chú ý trong cách lựa chọn vị trí chỗ ngồi. Đây biện pháp để giảm phản ứng của cơ thể với tình trạng say tàu xe.

Ví dụ như khi đi ô tô, xe buýt nên chọn vị trí đầu xe, có tầm nhìn thông thoáng để mắt nhìn thấy sự di chuyển của bản thân khi ngồi trên xe theo phương ngang và dọc. Khi đó tín hiệu về não sẽ bớt bị nhiễu hơn. Nên ngồi bên cửa sổ để thông khí tốt hơn. Những người đi máy bay khuyến cáo ngồi vị trí ngang cánh máy bay thì hiện tượng say sẽ giảm đi.





Những người đi tàu nên ngồi ở vị trí giữa. Lưu ý, không nên ngồi ở ghế ngược hướng đi, nên chọn ghế cùng hướng di chuyển sẽ giúp bạn đỡ say hơn. Bởi vì khi ngồi ngược, tín hiệu thị giác ghi nhận hình ảnh đi lùi nhưng tai, cơ thể cảm nhận cơ thể đang tiến tới, tạo tín hiệu bất xứng nhiều hơn đến não, gây nhiễu, từ đó gây say tàu xe nhiều hơn.

Các biện pháp khác để giảm say tàu xe đơn giản nhất là dùng thuốc tránh say tàu xe. Ngoài ra, bạn không nên ăn quá no trước và trong khi đi, chỉ nên ăn nhẹ, thức ăn không nên quá chua, quá cay, nhiều dầu mỡ. Uống nước đầy đủ.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp dân gian như sử dụng gừng, vỏ cam, vỏ chanh, bạc hà là hương liệu giúp giảm khó chịu khi đi tàu xe.