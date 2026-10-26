Chồng cũ Gisele Bündchen hẹn hò 'thiên thần' Victoria's Secret Candice Swanepoel?

Tuy nhiên, ngoài Candice Swanepoel và Gisele Bündchen, Tom Brady còn được cho là từng có mối quan hệ tình cảm với một số người mẫu khác của Victoria's Secret.

Chuyện tình cảm của Tom Brady sau ly hôn

Sau khi chia tay Gisele Bündchen vào năm 2022, Tom Brady nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với những người đẹp nổi tiếng, trong đó có siêu mẫu Irina Shayk và ngôi sao mạng xã hội Alix Earle.

Tom Brady được cho là đã hẹn hò siêu mẫu Candice Swanepoel một thời gian Ảnh: Reuters

Đầu năm 2026, Tom Brady và Alix Earle được cho là có những cử chỉ thân mật khi cùng tham dự tiệc đón năm mới trên du thuyền tại St. Barts (Pháp). Đến tháng 9, Alix Earle đề cập đến tin đồn này trong chương trình truyền hình thực tế Earle Meets World của Netflix. Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 1, Tom Brady từng chia sẻ về cuộc sống cá nhân: "Tôi không có nhiều thời gian dành cho đời sống riêng tư hay cho bản thân, nhưng tôi yêu công việc và các con của mình". Cựu vận động viên cho biết anh thích duy trì lịch trình bận rộn, đồng thời tập trung vào những dự án mới và hợp tác với các đội ngũ đang thực hiện những công việc tích cực.

Trước tin đồn với Tom Brady, Candice Swanepoel từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với người mẫu Brazil Hermann Nicoli. Cả hai gặp nhau vào năm 2005 khi Candice Swanepoel mới 17 tuổi, còn Hermann Nicoli 23 tuổi. Đến năm 2015, sau gần một thập kỷ bên nhau, họ đính hôn. Tuy nhiên, cặp đôi xác nhận chia tay vào năm 2018. Họ có hai con chung là Anacan (10 tuổi) và Ariel (7 tuổi).

Sinh ra và lớn lên tại Mooi River (Nam Phi), Candice Swanepoel được một chuyên gia tìm kiếm người mẫu phát hiện khi mới 15 tuổi. Trong sự nghiệp, cô từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar, Elle và Allure, đồng thời trình diễn cho nhiều thương hiệu lớn gồm Fendi, Chanel, Dior, Versace và Dolce & Gabbana.

Tom Brady khiến dàn 'thiên thần' rạn nứt

Giữa tin đồn tình cảm với Tom Brady, Candice Swanepoel còn vướng nghi vấn rạn nứt tình bạn 15 năm với Joan Smalls Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, thời gian gần đây Candice Swanepoel còn vướng nghi vấn rạn nứt tình bạn với Irina Shayk và Joan Smalls, lý do là bởi cả ba siêu mẫu đều có liên quan đến Tom Brady vì chuyện tình cảm. Theo Cosmopolitan, người hâm mộ phát hiện Irina Shayk và Joan Smalls đã hủy theo dõi Candice Swanepoel trên Instagram, đồng thời không chia sẻ bất kỳ hình ảnh chung nào tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 dù cùng góp mặt tại sự kiện.

Tin đồn càng gây chú ý khi Joan Smalls được cho là đã đáp lại một bình luận trên mạng xã hội, khẳng định cô không kết bạn với những người "đâm sau lưng bạn mình". Trong một bình luận khác được cho là của Joan Smalls nhưng sau đó đã bị xóa, siêu mẫu bày tỏ sự tổn thương khi cảm thấy bị phản bội sau 15 năm gắn bó.

Theo nguồn tin ẩn danh được DeuxMoi đăng tải, Joan Smalls được cho là từng có mối quan hệ tình cảm không liên tục với Tom Brady. Đáng nói, Candice Swanepoel trước đó bị cho là từng khuyên Joan Smalls cân nhắc kỹ chuyện tình cảm với cựu danh thủ, trước khi chính cô lại vướng tin đồn hẹn hò với Tom Brady. Chính chi tiết này khiến nghi vấn mâu thuẫn giữa hai siêu mẫu càng được bàn tán nhiều hơn.