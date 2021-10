Chồng đạp xe chở vợ bầu 8 tháng từ TP.HCM về Sóc Trăng và cái kết có hậu

Đến hôm qua (3.10), từ Sóc Trăng anh Lộc cho biết vợ chồng anh đang thực hiện cách ly sau một cuộc hành trình kỳ diệu với sự hỗ trợ của cá nhân và chính quyền TP.HCM.

Kể với Thanh Niên, anh Lê Minh Phụng (chủ kênh YouTube Lê Thân Thiện) cho biết chiều 1.10, anh đang chạy xe thì bắt gặp người đàn ông đeo ba lô trước ngực, đạp xe chở một phụ nữ mang bầu, chằng theo giỏ đồ phía sau. Anh Phụng dừng lại hỏi thăm và biết người chồng là Võ Tấn Lộc (30 tuổi) đang chở vợ Ong Thị Bé Kiều (28 tuổi) về Sóc Trăng chờ sinh.

Vợ chồng anh Lộc rời quê Sóc Trăng lên TP.HCM kiếm kế sinh nhai. Anh làm phụ hồ, ngày công được 290.000 đồng, chị Kiều nhặt ve chai, thu nhập cả hai cũng đủ chi tiêu ăn uống qua ngày. Dịch Covid-19 bùng phát, anh chị mất đi thu nhập. Không có tiền, hai vợ chồng trả phòng trọ, xin ở lán phụ hồ ngay công trình.

“Vợ chồng lên đây cũng được 1 năm rồi, thu nhập bấp bênh, ngày làm ngày nghỉ. Dịch tới, không có tiền bạc gì, ăn uống không được đầy đủ như người ta. Vòng vòng trong khu, ai cho gì ăn đó. Gạo, mắm qua ngày”, anh Lộc buồn bã kể.

Cái thai trong bụng chị Kiều ngày càng lớn. Đến tháng thứ 8, vợ chồng đi siêu âm nghe chẩn đoán con anh chị có thể bị giãn não bẩm sinh. “Tụi tui rầu muốn chết, giờ nghèo phải chịu thôi. Bác sĩ chỉ nói sang tháng là sanh mà chưa dự sanh ngày nào. Đẻ thường không được mà phải mổ”, chị Kiều xót xa nói.

Trao đổi với Thanh Niên tối 3.10, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết trong ngày 1.10, Công an TP.HCM đã thống nhất với UBND TP và các địa phương liên quan để hỗ trợ đưa 1.300 người dân về quê. Sau đó, có hướng dẫn mới, người dân chỉ cần có xét nghiệm âm tính và là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm 2 mũi vắc xin hoặc 1 mũi sau 14 ngày là được qua chốt kiểm soát cửa ngõ về quê. Còn theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP, mấy ngày qua, tại các chốt, trạm kiểm soát cửa ngõ, CSGT thường phát nước suối, sữa, bình xịt cồn... cho bà con trên đường về quê.

